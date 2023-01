La película tuvo muchos cambios desde que se puso en marcha el proyecto hasta que se rodó. El título original es Dos mulas para la hermana Sara, pero en España se tradujo por Dos mulas y una mujer. El papel de la monja, la hermana Sara, era para Elizabeth Taylor. La productora Malpaso, creada por Clint Eastwood quería a la actriz británica, ganadora de dos Premios Oscar y nominada a otros tres. La veían perfecta para interpretar a Sara, una monja que se salva de una agresión sexual por la intervención de un mercenario. Ocurre en México, donde se vive la guerra entre los seguidores de Juárez y las tropas francesas del emperador Maximiliano de Austria. Sara y Hogan emprenden su propia road movie para descubrir que tienen en común muchas más cosas de lo que creen.

Pero Taylor empezó a poner pegas y se optó por Shirley MacLaine, que vivía las mieles de la fama tras el éxito de El apartamento e Irma la dulce. La decisión fue todo un acierto, porque la actriz resultó perfecta para el personaje y ahora todos ponen en duda de que con Elizabeth Taylor el resultado hubiese sido el mismo: se dijo que era demasiado guapa para interpretar el papel.

Los actores Clint Eastwood y Shirley McClaine en 'Dos mulas y una mujer' RTVE

Clint Eastwood y Shirley McClaine rodaron Dos mulas y una mujer en 1970 y no han vuelto a trabajar juntos. Hablamos en presente porque ambos siguen en activo. Son dos de los veteranos más solicitados de Hollywood. El actor tiene 92 años y la actriz 88. Entre los dos suman 180 años, 18 nominaciones a los Oscar: Eastwood lo ha ganado en seis ocasiones (ninguna como actor) y ella solo una vez. ¿Pero por qué dos actores tan longevos y de carreras tan largas no volvieron a trabajar juntos? Se dice que entre ellos no hubo una buena relación durante el rodaje y podría ser. En 2011, la actriz acudió como invitada al programa de Oprah Winfrey y cuando repasaron su carrera profesional, destacando las películas y actores con los que habíoa trabajado, no mencionó en ningún momento a Eastwood. El actor, al parecer, tuvo una ajetreada vida sexual con al menos tres mujeres ( solo una, Susan Saint James, era su novia formaldurante el rodaje, algo que trajo de cabeza al equipo de producción. Quizá ella desaprobó aquella actitud.

Dos carreras extensas y exitosas La carrera de Clint Eastwood es una de las más extensas y exitosas de Hollywood. Ha participado en más de cincuenta películas, tanto como actor, director, productor o compositor. Siempre se le ha encasillado en western y el cine de acción, aunque en los últimos años, dada su edad, ha virado hacia el drama. En 1995 hizo Los puentes de Madison, junto a Meryl Streep, película con la que hizo una sobresaliente incursión en el cine romántico. Se estima que las películas en las que ha participado como actor han han recaudado más de 1710 millones de dólares solo en los Estados Unidos. Clint Eastwood y Shirley McClaine con un armadillo en un descanso del rodaje de 'Dos mulas y una mujer' RTVE Shirley McClaine es una gran estrella del cine, una actriz versátil que borda todo tipo de papeles, ya sea en comedia, drama e incluso musical. Debutó en 1955 a las órdenes de Alfred Hitchcok y ha trabajado con Billy Wiilder, William Wyler, Vincente Minnelli, Vittorio de Sica, Bob Fosse, Mike Nichols, Nora Ephron... Los 70 no fue una década especialmente buena para ella, pero en los 80 volvió a arrasar con títulos como La fuerza del cariño, Magnolias de Acero y Postales desde el filo. Ha hecho cine y televisión, espacio en el que tuvo mucho éxito con el biopic sobre Coco Chanel. Ahora aparece en la serie Solo asesinatos en el edificio y tiene dos películas firmadas: People not places y Men of granite.