El coloso en llamas está considerada la primera gran película del cine de catástrofes, pero para ser justos es preciso destacar que antes se estrenó La aventura del Poseidón. La fama de la primera, debido a su espectacularidad y al reparto, ha eclipsado a la segunda, que se estrenó dos años antes, en 1972. La dirigió Ronald Neame y el guion se basa en la novela de Paul Gallico. En el reparto figuran estrellas como Shelley Winters, Ernest Borgnine, Gene Hackman y Leslie Nielsen, aunque en la lista de secundarios encontramos algunas sorpresas. La película recibió ocho nominaciones al Oscar y se llevó dos (uno a los mejores efectos especiales), quedando en segunda posición tras El Padrino.

El arranque de la película ya vaticina el desastre: el SS Poseidón es un transatlántico de lujo que se ha quedado anticuado por eso, después de viajar de Nueva York a Atenas, será desguazado. Esta será su última travesía. ¿Lo conseguirá? El capitán Harrison está muy preocupado porque le han pedido que viaje a velocidad máxima para minimizar los gastos, por eso el barco no lleva lastre. Es la última noche del año y se celebra una fiesta de gala. Mientras la cantante Nonnie Parry anima a los invitados se produce un 'inusual movimiento telúrico submarino' que provoca un muro de agua de 30 metros de altura que va directo hacia al barco. La catástrofe es inevitable y el pánico cunde entre los pasajeros que lucharán por sobrevivir mientras el Poseidón se hunde.

Gene Hackman era ya un aclamado actor de reparto, con éxitos como Bonnie and Clyde y The French Connection, por la que ganó su primer Oscar. Su interpretación del reverendo en La aventura del Poseidón convenció y tuvo unas críticas excelentes. No le nominaron al Oscar, pero se llevó el Bafta.

Paralelismos con El coloso en llamas

Entre las dos películas hay muchos vínculos, sobre todo porque muchos miembros del equipo técnico y artístico trabajaron en ambas. El compositor John Williams firma la banda sonora de las dos y lo mismo ocurre con el vestuario, realizado por Paul Zastupnevich, y el guion, obra de Stirling Silliphant. Los actores John Crawford, Erik Nelson, Elizabeth Rogers, Ernie Orsatti y Sheila Matthews intervienen en las dos películas en papeles pequeños. Destaca una curiosidad entre todas. La cantante Maureen McGovern interpreta el tema 'The morning after' en La aventura del Poseidón y en El coloso en llamas canta 'We may never love like this again'. Por las dos se llevó el Oscar.