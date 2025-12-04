Quién fue 'Maixabel', curiosidades de la película sobre ETA: dónde rodó, cuál es el mensaje

Hay muchas formas de encarar el dolor. Y todas válidas, aunque algunas no se entiendan. Es lo que le pasa a la protagonista de esta historia. Porque... ¿serías capaz de mirar cara a cara al asesino de un ser querido? Esa es la pregunta de partida de Maixabel, la película de Icíar Bollaín protagonizada por Blanca Portillo que cuenta la historia de Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jaúregui, asesinado por ETA en el año 2000. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los hombres que lo mataron ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista.

A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel Lasa accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron con la vida de quien había sido su compañero desde los 16 años. “Todo el mundo merece una segunda oportunidad”, dice ella cuando le preguntan por las razones para sentarse frente al hombre que mató a de su marido. Con la llegada de Maixabel a la plataforma de RTVE Play, repasamos algunas curiosidades y anécdotas de la película.

Un cambio de paradigma y de mirada En Maixabel (2021), la directora de joyas del cine español como Te doy mis ojos o La boda de Rosa quisó abordar el fenómeno del terrorismo en Euskadi desde una mirada diferente en el cine español. Una cinta que sirve para romper tabúes y silencios alrededor de una de las etapas más traumáticas de la democracia española y amplia el campo de visión entre víctimas y verdugos. Un cambio de perspectiva que es consecuencia del paso del tiempo y, especialmente, de la disolución definitiva de ETA. “Ahora que no matan no es peligroso hablar de esto, pero antes hacer una película sobre esto era muy comprometido”, contaba Bollaín en Días de Cine. 'Maixabel' y 'Otra ronda', premios Rosas de Sant Jordi de Cinematografía 2022 de RNE

Una historia llena de realidad Para dar forma al guion de una historia basada en hechos reales, Bollaín y la guionista Isa Campos, contaron, en todo momento, con la colaboración de la propia Maixabel, de su hija y de muchos de los amigos y conocidos de Jaúregui. También se entrevistaron con los exetarras. Durante el proceso de escritura, estuvieron en contacto con unos y otros constantemente. Cómo era la cárcel por dentro, cómo se organizaban. Un trabajo indispensable para ser lo más fieles posibles a la realidad. Los diálogos de la película emanaban verdad. Eso fue porque Bollaín y Campos hablaron también con la mediadora y con otro mediador que estuvieron con ellos en los encuentros reales entre Maixabel y los etarras. Fueron encuentros de unas tres horas y algunas frases son textuales como una de las más potentes que dice Maixabel: "prefiero ser la viuda de Juan Mari que tu madre". ETA y el conflicto vasco en la ficción española: de 'Yoyes' y 'Maixabel' a 'La frontera' Raquel Elices

Blanca Portillo y Luis Tosar, una tensión real Antes de Maixabel, Blanca Portillo y Luis Tosar apenas habían coincidido y no se conocían personalmente. Bollaín utilizó esto en favor de la película, quiso que no ambos no se vieran hasta rodar la escena del encuentro entre Maixabel y el etarra al que da vida Tosar. Blanca estuvo de acuerdo en que quería preservar la sorpresa, para que hubiese más "verdad" en ese primer encuentro. Durante cinco semanas estuvieron ensayando con ellos dos por separado. Aunque este detalle no parezca tan importante, fue clave para construir aquella secuencia, llena de solemnidad, nervios y expectativa que ambos actores desprenden en la escena de su encuentro.

Escenarios "casi" reales Hay dos escenarios claves en la película, el lugar dónde ocurre el asesinato de Jaúregui y la prisión en la que tienen lugar los encuentros entre Maixabel y los etarras. Bollaín quiso rodar en los escenarios reales desde el primer momento. Tuvo esa suerte con la cárcel de Nanclares de Oca que al haber permanecido cerrada desde hace años y estar sin uso, no tuvo problemas para meter dentro a su equipo de rodaje. Además, la cárcel estaba tal cual era. En el módulo 4, donde estaban rodaron, aún están las listas con sus nombres, con las tareas que tenían que hacer. No hubo tanta fortuna con el café donde tuvo lugar el asesinato que, estaba en obras en las fechas de rodaje. Tuvieron que rodar en el casino de la sociedad Casino de Tolosa.