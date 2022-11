Una carrera prometedora que se trunca, el camino hacia la redención y una historia de superación. Son el tipo de relatos que fascinan y funcionan en Hollywood, si a eso añadimos un rostro conocido como el de Ben Affleck, tenemos el combo perfecto para una buena sesión de cine. The way back (2020), la cinta que podrá verse este viernes en La 1, aúna todos estos ingredientes en el drama sobre la vida de una estrella del baloncesto que tuvo que enfrentarse a sus adicciones y demonios personales, tras quedar atrapado en una espiral autodestructiva.

Affleck se mete en la piel de Jack Cunningham, un trabajador de la construcción alcohólico, que tiempo atrás fue una estrella del baloncesto. La pérdida de su esposa, fallecida cuando se encontraba en lo más alto de su carrera, le sume en un dolor que parece insuperable. Pero la vida le da una última oportunidad cuando le ofrecen entrenar al equipo de baloncesto de su alma mater.

Cunningham, como el hombre de mediana edad de la clase trabajadora, representa a un hombre común que ahoga sus penas en alcohol y sufre por una vida que fue y que podría haber sido. El director, Gavin O'Connor, vuelve a sumergirse en una problemática que, en Estados Unidos, afecta cada vez a más personas. Un tema en el que también posó su mirada con Warrior (2011), aclamado film sobre un deportista de artes marciales que termina trabajando en una fábrica de fundición, tras caer en el alcohol.

Fotograma 'The way back' (El camino de regreso)

Pero no fue en él en quien se inspiró para plasmar la espiral, sino en la experiencia personal de su actor protagonista: Ben Affleck . El actor siempre ha hablado abiertamente sobre cómo fue larga batalla contra la adicción. Uno de los momentos más complicados para el intérprete de películas como Batman o Pearl Harbor, ocurrió tras su separación con Jennifer Garner . Los dos se divorciaron oficialmente en 2018, el mismo año en que se filmó The Way Back.

The Way Back está más cerca de la realidad de lo que podrías imaginar. Por un lado, el intéres del cineasta O'Connor con el mundo deportivo guarda relación con su pasado como estrella de fútbol. De hecho, sus trabajos más reconocidos fueron Warrior y Miracle , otro drama deportivo basado -este sí- en la historia real de un entrenador de hockey sobre hielo en las olimpiadas de 1980.

Eliminada una escena por su carga emocional

The way back es una película con una gran carga emocional. Una fuerza que incluso traspasó la pantalla y a al propio actor. Mientras filmaba un momento clave en la cinta, el actor se quebró por completo y fue incapaz de realizar bien la toma. Se trataba de una escena en la que Jack Cunningham hace las paces con su esposa. Una toma que el director decidió dejar fuera de la película por la exposición sentimental que desvelaba del actor.

La cinta también explora una compleja relación padre-hijo, un tema que O'Connor también ha retratado en sus otros dos dramas deportivos, Miracle y Warrior, y con el que Affleck también conectó. En este caso, como hijo de un ex alcohólico que, aunque también consiguió mantenerse sobrio al final de su vida, dificultó la relación padre-hijo. Una historia cruda sobre la superación que The Way Back ofrece desde la ficción, pero cuyas emociones se arraigan en una historia real. No te la pierdas. Este viernes, 25 de noviembre, a las 22.30 en La 1.