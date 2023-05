Aeropuerto es más que un clásico de Hollywood, es la cinta que abrió la categoría del cine de desastres. Se estrenó en 1970 y cuenta con un reparto de grandes estrellas encabezado por Burt Lancaster y fue la primera película en 70 mm que se proyectó en el Radio City Music Hall de Nueva York. El guion se basa en el libro del mismo nombre que escribió Arthur Hailey y la película recibió 10 nominaciones al Oscar de Hollywood, entre ellos a Mejor película, y arrasó en taquilla, con unos ingresos de más de 128 400 000 dólares. La historia transcurre en el aeropuerto de Chicago, donde su personal tiene que hacer frente a una cascada de problemas y peligros, desde el temporal de nieve que se convierte en una seria amenaza natural al pasajero de un avión que viaja a Roma con un maletín muy sospechoso.

La elección de Mineápolis no fue casual. Se quiso rodar allí porque es una zona en la que nieva bastante durante el invierno. Pero, las previsiones fallaron y el rodaje comenzó usando serrín tintado de blanco. Las escenas de la tormenta de nieve llamaron poderosamente la atención. Las dirigió Henry Hathaway, famoso por La conquista del oeste, entre otros títulos.

Los costes de producción se comieron el presupuesto y el presidente de Universal Studios pidió que se cancelara el rodaje. El productor Ross Hunter no le hizo caso y terminó la película, algo que hizo enfadar a los ejecutivos de la compañía que dijeron que sería un fracaso en taquilla. Pero se equivocaron. Aeropuerto arrasó en 1970 y fue una de las primeras películas en superar los 100 millones de dólares en taquilla, pero quedó en segundo lugar tras Love Story. Ambas fueron nominadas al Oscar a la mejor película, pero se lo llevó Patton.

El éxito de público y taquilla animó a los productores a hacer secuelas y embolsarse otros cuantos millones de dólares. Aeropuerto 75, Aeropuerto 77 y Aeropuerto 79 intentaron atrapar espectadores, pero no fue lo mismo. Entre todas ellas hay varias cosas en común, además de la trama, y hay que destacar la presencia en todas de George Kennedy , que interpreta al mecánico Joe Patroni: en la primera película hace de Mecánico jefe, en la segunda es jefe de operaciones, en la tercera interpreta al copiloto y la cuarta da vida al comandante del Concorde.

Un uniforme de moda

Del vestuario de la película se encargó Edith Head, la mujer que más premios Oscar ha ganado, un total de ocho. No ganó el Oscar por Aeropuerto, pero quiso sacarle rendimiento y diseñó una línea de ropa inspirada en la película. La colección se llamó Airport Look y para su lanzamiento y puesta en venta se hizo un desfile. No tuvo éxito y decidió retirarla del mercado. Además de Aeropuerto, hizo el vestuario de una de las secuelas Aeropuerto 77, que fue su último trabajo en el cine.