Es una de las películas más famosas de la historia, la primera de una enorme saga que ha enganchado a millones de espectadores de todo el mundo y a varias generaciones. El planeta de los simios se estrenó en 1968 y está considerada una de las mejores cintas de ciencia ficción de la historia. Costó 5,4 millones de dólares y recaudó casi 32,6 millones, mucho más que algunas de sus secuelas. Hay que destacar el maquillaje, que hizo historia, y el sorprendente final, que todavía sigue impactando y es una fuente inagotable de inspiración para guionistas de todo el mundo. La dirigió Franklin Schaffner, famoso también por hacer Patton, con la que ganó el Oscar.

Charlton Heston interpreta al coronel George Taylor, que es el protagonista de la historia basada en basada en la novela del mismo título de Pierre Boulle, militar francés que pasó dos años en un campo de concentración. Era la segunda vez que uno de sus libros se llevaba al cine, el primero fue El puente sobre el río Kwai, un éxito de Hollywood que ganó siete premios Oscar.

Al parecer, la 20th Century Fox no tenía claro si aceptar el proyecto, porque lo veían muy arriesgado, pero accedieron a hacer una prueba, para la que destinaron 5000 dólares. Cuando vieron a Charlton Heston, Edward G. Robinson y James Brolin en los papeles principales (Taylor, Zaius y Cornelius) aceptaron de inmediato, pero el presupuesto destinado fue muy ajustado. Para escribir el guion se recurrió a Rod Serling, famoso por haber creado la mítica serie En los límites de la realidad, que aceptó encantado. Edward G. Robinson, en cambio, se bajó del proyecto porque no estaba dispuesto a pasar tantas horas en la sala de maquillaje para convertirse en mono.

Las leyendas de Hollywood cuentan que Linda Harrison logró el papel de Nova porque Raquel Welch, Ursula Andress y Angelique Pettyjohn no lo quisieron. Pero sobre todo cuentan que era amante del productor Richard D. Zanuck. Lo suyo iba en serio y se casaron al terminar la película. El matrimonio tuvo dos hijos, pero terminó en divorcio 9 años después. Harrison hizo películas como Aeropuerto 75 y regresó dos veces al mundo simio de la mano de Charlton Heston. Algunos cronistas dicen que el papel de Zira se lo ofrecieron a Ingrid Bergmann , pero la actriz lo rechazó. Isabella Rosellini, su hija, contó años más tarde que cuando su madre vio la película en el cine se arrepintió de no haber aceptado.

Los actores convertidos en simios solo podían comer con una pajita y su dieta se limitaba a los productos líquidos. Pero los inconvenientes y el esfuerzo se vieron recompensados. La película solo logró dos nominaciones al Oscar: a mejor banda sonora y diseño de vestuario. No se llevó ninguno de los dos, pero en cambio le dieron un Oscar Honorífico por el maquillaje . En 1969 no existía esa categoría, pero se quiso premiar el trabajo de John Chambers. La estatuilla se la entregó Walter Matthau, que contó con la ayuda de Walter, un pequeño chimpancé vestido con esmoquin. La banda sonora la hizo Jerry Goldsmith, una estrella de Hollywood, que ha musicalizado películas tan aclamadas como Patton, Papillon, Chinatow, Star Trek, Poltergeist o La profecía, con la que ganó el Oscar.

Final explicado

Han pasado más de 50 años del estreno de la película y el final sigue siendo impactante: Taylor y Nova huyen a caballo y llegan a una playa, pero de repente se topan con los restos de la Estatua de la Libertad y elevando su dolor al cielo dice: "He vuelto, estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos, lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos, maldigo las guerras, os maldigo!".

¿Qué significa? Taylor se da cuenta de que estaba equivocado y que el lugar en el que había caído su nave espacial era el planeta Tierra. Ha viajado durante miles de años y ahora se encuentra con la humanidad sometida por los simios tras un devastador cataclismo nuclear.