Muere Chuck Norris, leyenda del cine y las artes marciales, a los 86 años

El actor Chuck Norris, ídolo del cine y las artes marciales, ha fallecido Hawái a los 86 años, según ha confirmado su familia. Estaba considerado uno de las grandes estrellas del cine de acción gracias a títulos como Delta Force o Desaparecido en combate

Así lo ha anunciado su familia en redes sociales: "Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (jueves). Aunque preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y que descansaba en paz".

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Entrenador de Steve McQueen y rival de Bruce Lee Norris fue, antes de que actor, un auténtico experto en artes marciales, siendo cinturón negro en kárate, taekwondo y Tang Soo Do. Y, en pantalla, un héroe solitario y absolutamente inexpresivo que resolvía las injusticias a base de violencia. Al cine llegó por consejo de la estrella Steve McQueen, al que dio clases de artes marciales durante años. Ya en 1976 participó como antagonista de Bruce Lee en La Furia del dragón, en una celebérrima pelea ambientada en el Coliseo de Roma que perdía ante la estrella estadounidense de origen asiático. Pero alcanzó la fama con McQuade, lobo solitario (1983), en la que daba vida a un ranger de Texas enfrentado a un traficante al que interpretaba David Carradine y donde quedó definido su arquetipo, querido por el público de acción por su especial destreza de artes marciales.

Duro entre los duros del cine de acción En pleno auge del cine de justicieros y de acción durante los 80, protagonizó Desaparecido en combate (1984), donde encarnaba al coronel James Braddock, exprisionero de guerra en Vietnam que regresaba al frente para rescatar a soldados capturados. Chuck Norris en 'Desaparecido en combate'. El éxito de la cinta le catapultó a encadenar Código de silencio (1985), donde era un justiciero urbano al estilo Charles Bronson; Delta Force (1986), donde volvía liberar rehenes; o Invasión U.S.A. (1985), en la que de nuevo era un ex, en este caso de la CIA, que debe detener a un peligro terrorista.