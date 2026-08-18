Llega la semifinal de 'Maestros de la Costura Celebrity 2'

El taller de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ se engalana para dar la bienvenida a sus cinco semifinalistas. En la primera prueba, deberá crear un look de fin de año que exprese un mensaje y despierte controversia. En el Palacio de Fernán Núñez (Madrid) celebrarán los 40 años de brillante trayectoria profesional de Hannibal Laguna. Y en la prueba de expulsión, los directores creativos de Acromatyx les retarán a enfrentarse a la sastrería de vanguardia.

A un paso de la final

Los aprendices de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ saben lo importante que es elegir la ropa adecuada para cada ocasión. Ahí cobra relevancia el estilista: elige qué debe ponerse su cliente y le ayuda a definir su su imagen. La editora de moda y estilista Natalia Bengoechea les impartirá una lección sobre su trabajo. Los estilistas son conscientes del poder de la ropa y cada vez lo usan más para difundir mensajes y una de las plataformas favoritas es la noche de Fin de Año. El jurado invitará a la cómica, presentadora y actriz Lalachus, encargada de recibir el año 2025 junto a David Broncano. El reto consistirá en diseñar y confeccionar un look de fin de año que transmita un mensaje y genere polémica, adaptando el patrón a unas medidas determinadas. Luis de Javier no perderá la oportunidad de hacer su propuesta ideal para Fin de Año.

Con Acromatyx conocerán en qué consiste en nuevo tayloring CECILIABAYONAS0 CECILIABAYONAS0

Para la última prueba por equipos, se trasladarán al Palacio de Fernán Núñez de Madrid, donde tendrá lugar una celebración muy importante por el 40º aniversario de uno de los diseñadores más importantes de nuestro país: Hannibal Laguna. Nació en Caracas, pero su corazón y alma creativa laten con fuerza en Madrid. Ha dedicado algunas de sus colecciones más especiales a la capital, y su firma es una imprescindible en la pasarela madrileña. Los aprendices asistirán a un desfile privado con 10 de los looks más icónicos de su carrera. Cada equipo reproducirá un vestido diferente del maestro. La valoración será individual y los vencedores serán los primeros finalistas. Carmen Lomana sorprenderá al diseñador y a los aprendices con su visita.

En el desfile de Hannibal Laguna Jon Imanol Reino Jon Imanol Reino

Los mandiles negros se enfrentarán a un reto decisivo de una parte de la costura, considerada en sí misma un oficio que se remonta a la Edad Media: la sastrería. En los últimos años ha surgido una sastrería de vanguardia, conocida como nuevo tayloring, que reinterpreta la sastrería tradicional con una estética futurista, cortes más relajados y tejidos fluidos. Los aprendices deberán tomar buena nota de los consejos de Xavi García y Franx de Cristal, directores creativos de Acromatyx, quienes llevan años revolucionando la sastrería tradicional. Deberán crear una prenda de sastrería atemporal y sin género, inspirada en el trabajo de los invitados.