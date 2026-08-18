RTVE se vuelca en la figura de Lorca en el 90º aniversario de su asesinato

Este martes 18 de agosto se cumplen 90 años del fusilamiento de Federico García Lorca en el barranco de Víznar al comienzo de la Guerra Civil y RTVE prepara ambiciosos proyectos para rendir tributo al genio granadino. Entre ellos, el documental ‘Lorca, las horas perdidas’, que acaba de mostrar sus primeras imágenes antes de su estreno en La 1. El homenaje impulsado por RTVE se extiende a informativos y programas de todos sus canales y al ámbito del cine.

‘Lorca, las horas perdidas’ Televisión Española mostró ayer las primeras imágenes de ‘Lorca, las horas perdidas’, el documental que aborda en clave de true crime el asesinato de Federico García Lorca hace 90 años. Una producción que combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo, y en la que el actor Ángel Ruiz vuelve a meterse en la piel del poeta. La 1 estrenará próximamente este proyecto, que ya ha terminado su rodaje y en el que participan prestigiosos historiadores e investigadores. A través de una exhasutiva labor de documentación, recreaciones y material de archivo reconstruye los acontecimientos que rodearon la detención y ejecución de Lorca y analiza las hipótesis y preguntas que siguen sin respuesta.

El poeta a través del cine 90 años después de su muerte, Lorca llegará a la gran pantalla en varios proyectos cinematográficos que cuentan con participación de RTVE. En septiembre, una de las Galas RTVE del Festival de San Sebastián acogerá el estreno de ‘La voz quebrada’, película documental de Manuel Menchón que parte de materiales personales y recuerdos conservados en secreto por Juan Ramírez de Lucas, identificado como el verdadero último amor de Federico García Lorca. El elenco está encabezado por Álvaro Morte como Federico García Lorca, Francesco Carril, Joaquín Notario, Pedro Casablanc, Verónica Sánchez, Víctor Clavijo, María Galiana y Alberto San Juan. Llegará a los cines el 16 de octubre. Y, además, Fernando Franco rueda en Granada, Madrid y Soria ‘Lorca’, una película que reconstruye las últimas semanas de su vida: desde su huida de Madrid tras el estallido de la Guerra Civil hasta su fusilamiento en Granada. Nacho Sánchez, Francesco Carril, Stéphanie Magnin, Puchi Lagarde y Pepo Oliva encabezan el reparto. Se estrenará en 2027.