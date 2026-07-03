Informativos de TVE: mayor crecimiento interanual histórico y mejor junio para el Canal 24 horas y RTVE Noticias

Los Servicios Informativos de Televisión Española sigue batiendo récords esta temporada, que cierran con un 15,4% de cuota en junio y el mayor crecimiento en un año de su historia. Los Telediarios, la información deportiva, el Canal 24 horas, los Informativos Territoriales y el portal RTVE Noticias contribuyen a las audiencias históricas de informativos en junio.

Los informativos de TVE: mayor crecimiento interanual histórico Los informativos de TVE promedian en junio 1.430.000 espectadores y un 15,4% de cuota. Se mantienen como segunda opción y mejoran 3.2 puntos respecto al año pasado, el mayor crecimiento interanual de su historia. Por ediciones, el Telediario Matinal, con Alex Barreiro y Mireia Alzuria, consolida su liderazgo absoluto, suma 3.9 puntos y alcanza la cuota más alta en junio en 23 años, un 23,2%. El Telediario 1, con Alejandra Herranz, alcanza los 1.364.000 espectadores y un 14,7%. Experimenta el mayor crecimiento de su historia en junio al sumar 2.1 puntos respecto a 2025. Obtiene el mejor dato de este mes desde 2018. El Telediario 2, con Pepa Bueno, experimenta el crecimiento más pronunciado de su historia. Suma 1.558.000 espectadores y un 16,3%, superando el junio de 2025 en 4.9 puntos, y anotando su mejor registro en este mes desde 2011. El lunes 22 de junio se emitió ‘TeledIArio’, un especial dedicado a los riesgos y posibilidades de la inteligencia artificial con el que el TD2 lideró su franja y obtuvo su dato más alto desde 2024: 2.125.000 y un 20,2%. En los sábados y domingos, el TD Fin de Semana 1, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, crece hasta los 1.278.000 espectadores y el 14,6%. Son 2 puntos más, la subida más acentuada de esta edición desde hace nueve años. El TD Fin de Semana 2 sube y revalida su liderazgo de junio por cuarto año consecutivo. Consigue 1.474.000 espectadores y una cuota del 15,8%, la más alta en junio desde 2024. Además, los informativos no diarios también crecen: ‘Informe semanal’ iguala su mejor junio de los últimos 15 años con un 10,8% y 871.000 espectadores; y ‘Audiencia abierta’ obtiene su mejor cuota histórica en junio, con un 11,5% y 251.000 espectadores.

El Canal 24 horas marca el mejor junio de su historia La información ininterrumpida del Canal 24 horas ha hecho posible que el primer canal todo noticias en español mejore en todas sus franjas y consiga su mejor cuota de junio de su historia, cerrando el mes en un 1,3%. La cadena obtiene mejoras en todas sus franjas, logrando la madrugada, mañana, sobremesa, prime time y late night sus mejores datos históricos en un mes de junio, mientras que la tarde igual su mejor dato desde 2008. ‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, también ha crecido hasta alcanzar un 2,4%, su mejor junio histórico. ‘Fin de Semana 24 horas’, con Igor Gómez en La 1 y el Canal 24 horas, suma 5.3 puntos en un año y logra su mejor cuota histórica en este mes con un 21,2%.

RTVE, referente informativo de la histórica visita del papa Del 6 al 12 de junio, RTVE realizó una cobertura exhaustiva del visita de León XIV a España en La 1 y el Canal 24 horas que fue la opción líder de la audiencia. Los especiales informativos obtienen una media del 14,5% de cuota y logran una cobertura acumulada de 16,7 millones de personas. La retransmisión desde la Sagrada Familia fue lo más visto, con 6,1 millones de espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas, el evento papal con más espectadores desde la visita de Juan Pablo II. Logró un 14,8% de cuota y 1.274.000 espectadores de media.

Líder en información deportiva Los bloques de Deportes de los Telediarios siguen creciendo y promedian un 13,9% y 1.292.000 espectadores, 2.4 puntos más que en junio de 2025. De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden al 13,3% y 1.250.000, un punto más que hace un año. Y en fin de semana logran un 14,6% y 1.315.000, una subida interanual de 1.7 puntos. Por su parte, la información deportiva del TD2 registra un 14,3% (3.9 puntos más que hace un año) y 1.316.000 de espectadores de lunes a viernes. Y un 15,3% y 1.518.000 en su edición fin de semana, con una subida de 5 puntos sobre su anterior junio.

Los Informativos Territoriales, siempre por delante La 1ª edición de los Informativos Territoriales consigue un 13% y 1.364.000 contactos. Es su mejor cuota en junio desde 2011, con un crecimiento de 3.4 puntos en un año, el mayor en un junio de su historia. Lidera por encima de las cadenas autonomicas en Andalucía (11,6%), Asturias (13,6%), Baleares (10,8%), Castilla-La Mancha (9,8%), Castilla y León (12,7%), País Vasco (17,2%), Madrid (15,6%), Murcia (8,9%), Valencia (12,3%) y Navarra (20%). La 2ª edición, con un 11,9%, registra su mejor cuota en junio desde 2018, con un crecimiento de 2.8 puntos en un año. Es el mayor crecimiento en junio de su historia.

RTVE Noticias: mejor junio histórico RTVE Noticias bate récord mensual de junio, muy por encima de los 10 millones de visitantes únicos (10.389.391), una espectacular subida del 114% en el último año, con el crecimiento motivado por las noticias de texto (+162%), el seguimiento de eventos en directos (+41%), este mes impulsados por la visita del papa y el consumo de programas informativos (+67%). RTVE Noticias cierra una temporada de récord con un promedio mensual de 10 millones de visitantes únicos, un gran crecimiento del 62,8% sobre la anterior. El peso del contenido informativo dentro de RTVE.es sube 13 puntos y ya supone el 44% del total de visitantes mensuales durante esta temporada. Las noticias nacionales atraen el mayor interés y suponen un 37% del peso de las noticias, con un crecimiento absoluto del 74%. Le sigue la actualidad internacional con un peso del 17,8%, la categoría que más crece esta temporada junto a los especiales (17,2% del total), mientras que economía crece un 77% en páginas vistas. VerificaRTVE vive el mayor crecimiento de su historia, un 74% más de visitantes esta temporada, y roza el medio millón de visitantes únicos mensuales. Los tres eventos informativos más seguidos en directo en digital durante estos meses han sido el ataque de EE.UU. a Irán el 28 de febrero, la comparecencia de Sánchez informando sobre las últimas investigaciones judiciales del pasado 24 de junio y el especial ‘17M: Andalucía decide’.