David Broncano desvela la primera novedad de la nueva temporada de 'La Revuelta'
- David Broncano ha anunciado que volverán en septiembre con algún cambio
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El presentador de La Revuelta, David Broncano, ha reaparecido en RTVE para anunciar la vuelta del programa en septiembre. Pero este regreso viene con una novedad: el programa se muda de espacio y estrenará teatro. Aunque todavía no han anunciado el nombre, Broncano ya ha asegurado que es "más grande" y "está precioso".
Para anunciar la nueva temporada, Broncano no ha estado solo. Jorge Ponce también se ha unido y aunque no hemos podido verle, sí le hemos escuchado hablar desde el escenario. Eso sí, con todo pixelado, porque hasta el día del estreno, este será uno de los secretos mejor guardados.
Shakira, José Sacristán o María Becerra, entre los invitados que marcaron la temporada
Es imposible pensar en La Revuelta y no repasar sus invitados. Esta temporada una de las entrevistas estelares la protagonizó Shakira a través de una videollamada desde Estados Unidos. Después de tanta espera, por fin Broncano logró hablar con la cantante por primera vez y anunciar su residencia con 11 conciertos en Madrid entre septiembre y octubre. Además, se comprometió a aprovechar la estancia para hacer una visita al programa en persona. ¿La veremos en la nueva temporada?
No era su primera vez, pero las visitas de la cantante argentina María Becerra siempre son únicas. Durante la entrevista, la artista habló de su "rehabilitación" de la adicción al móvil y de sus nuevos proyectos. También aprovechó para bailar cumbia y enseñarle unos pasos a Broncano.
José Sacristán es un icono del teatro y del cine español. No ha parado de trabajar desde que comenzó como mecánico tornero a sus 14 años, en 1941, en plena posguerra. Ha sido testigo de la dictadura, la llegada de la democracia y ha visto pasar a un total de ocho papas. Eso sí, a sus 88 años sigue encima de los escenarios y aunque ya no hace más películas, no se aparta del teatro.
Además de estos, han pasado por La Revuelta nombres tan conocidos como Manuel Turizo, Alex de la Iglesia, Blanca Portillo o Ana Mena. Ahora, con la nueva temporada a la vista, toca pensar quiénes serán los próximos invitados y qué novedades nos traerá esta nueva entrega.
Un último programa muy especial
El último programa de la temporada contó con unos invitados muy especiales. El actor Antonio Resines visitó a Broncano junto a sus compañeros de elenco Israel Romero, Carmen Lara, Ana Mencía y Mario Navarro, de la película Haciendo amigos, que aprovecharon la entrevista para reivindicar el lugar de las personas con discapacidad. También estuvo la actriz y colaboradora Candela Peña para hacer balance de la temporada y apoyar los derechos del colectivo LGTBIQ+.