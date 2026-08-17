David Broncano desvela la primera novedad de la nueva temporada de 'La Revuelta'

El presentador de La Revuelta, David Broncano, ha reaparecido en RTVE para anunciar la vuelta del programa en septiembre. Pero este regreso viene con una novedad: el programa se muda de espacio y estrenará teatro. Aunque todavía no han anunciado el nombre, Broncano ya ha asegurado que es "más grande" y "está precioso".

Para anunciar la nueva temporada, Broncano no ha estado solo. Jorge Ponce también se ha unido y aunque no hemos podido verle, sí le hemos escuchado hablar desde el escenario. Eso sí, con todo pixelado, porque hasta el día del estreno, este será uno de los secretos mejor guardados.

La Revuelta 'La Revuelta' estrena teatro en su nueva temporada David Broncano enseña el nuevo teatro que acogerá 'La Revuelta'. Muy pronto, nueva temporada en La 1 y RTVE Play. Ver ahora

Shakira, José Sacristán o María Becerra, entre los invitados que marcaron la temporada Es imposible pensar en La Revuelta y no repasar sus invitados. Esta temporada una de las entrevistas estelares la protagonizó Shakira a través de una videollamada desde Estados Unidos. Después de tanta espera, por fin Broncano logró hablar con la cantante por primera vez y anunciar su residencia con 11 conciertos en Madrid entre septiembre y octubre. Además, se comprometió a aprovechar la estancia para hacer una visita al programa en persona. ¿La veremos en la nueva temporada? La Revuelta La Revuelta | Shakira: "Voy a tirar la casa por la ventana" Shakira deja algunas pistas sobre lo que será su residencia en Madrid durante su primera entrevista con David Broncano, conectando con 'La Revuelta' desde el Mundial Ver ahora No era su primera vez, pero las visitas de la cantante argentina María Becerra siempre son únicas. Durante la entrevista, la artista habló de su "rehabilitación" de la adicción al móvil y de sus nuevos proyectos. También aprovechó para bailar cumbia y enseñarle unos pasos a Broncano. José Sacristán es un icono del teatro y del cine español. No ha parado de trabajar desde que comenzó como mecánico tornero a sus 14 años, en 1941, en plena posguerra. Ha sido testigo de la dictadura, la llegada de la democracia y ha visto pasar a un total de ocho papas. Eso sí, a sus 88 años sigue encima de los escenarios y aunque ya no hace más películas, no se aparta del teatro. José Sacristán celebra el discurso del papa sobre inmigración: "Antes que prioridad nacional, prioridad moral" | La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta) Además de estos, han pasado por La Revuelta nombres tan conocidos como Manuel Turizo, Alex de la Iglesia, Blanca Portillo o Ana Mena. Ahora, con la nueva temporada a la vista, toca pensar quiénes serán los próximos invitados y qué novedades nos traerá esta nueva entrega.