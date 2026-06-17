La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 17 de junio con María Becerra como invitada

La artista argentina María Becerra visitó La Revuelta en los primeros meses de su emisión en RTVE y hoy vuelve como invitada de David Broncano para dar comienzo a su gira por España a lo largo de este verano. Puedes ver el programa de hoy 17 de junio en directo y en abierto a partir de las 23:50, al término del partido de entre Inglaterra y Croacia perteneciente al Grupo L del Mundial 2026, que se puede seguir en RTVE hasta el 19 de julio. Además, recuerda que puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta bajo demanda y de forma totalmente gratuita en RTVE Play.

María Becerra, de youtuber a estrella del pop

Quién iba a decirle a María Becerra (Quilmes, 2000), cuando empezó a crear contenido de entretenimiento para su canal de YouTube con apenas 15 años, que iba a convertirse, primero, en una de las 10 youtubers más influyentes de Argentina. Y, después, en una de las figuras más seguidas y celebradas de la música pop y urbana en lengua hispana. Con tres álbumes en su discografía y éxitos que superan las nueve cifras, algunos a punto de alcanzar los 1.000 millones de reproducciones, “La Nena de Argentina” ha conquistado al público a ambos lados del charco y el próximo mes de julio emprende una intensa gira por nuestro país.

Playztrends Entrevista a María Becerra, "la nena de Argentina" rtve play

En su última visita a La Revuelta, María Becerra confesó cuál fue el capricho personal que se dio en su nueva casa, reveló cuántas horas de uso diario del móvil aparecen en su dispositivo y jugó un partido de fútbol-tenis con David Broncano, Grison y Ricardo Castella, que a punto estuvo de terminar en accidente por una caída de la cantante. ¿Qué nos deparará en el programa de hoy? No te pierdas La Revuelta a partir de las 23:50 en La 1 y RTVE Play, al terminar el partido del Mundial entre Inglaterra y Croacia.