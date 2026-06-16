La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 16 de junio con 'Kubalita', 'Quilla' y María José Llergo

David Broncano recibe hoy a tres mujeres poderosas y talentosas en un programa que se emite en horario especial por el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Carmen Arce 'Kubalita' y María Ángeles Pérez 'Quilla', protagonistas de la historia de Pioneras: solo querían jugar, película participada por RTVE, y la cantante María José Llergo son las invitadas de La Revuelta para este martes 16 de junio. Puedes seguir el programa a partir de las 22:50 en La 1 y RTVE Play, al término del partido entre Francia y Senegal correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, que se emite en directo y en abierto en RTVE.

Kubalita y Quilla, dos ‘Pioneras’ de nuestro fútbol

Corría el año 1970 cuando un grupo de mujeres muy jóvenes se enfrentó a los prejuicios y las imposiciones de la época y formó el primer equipo de fútbol femenino de España. Carmen Arce 'Kubalita' y María Ángeles Pérez 'Quilla', invitadas de hoy en La Revuelta, junto a otras como Nati, Belén, Ana o Fuentes, eran algunas de las jugadoras de aquel equipo. Y su historia ha quedado reflejada en la película Pioneras: Solo querían jugar, dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz y protagonizada por Daniel Ibáñez, Aixa Villagrán, Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo (hija de Aitana Sánchez Gijón), y participada por RTVE. La cinta se presentó en Málaga el 8 de marzo, Día de la Mujer, y ha llegado a los cines el 12 de junio.

Además, María José Llergo presenta su tercer álbum, El juego, con una actuación en directo en La Revuelta. La artista de Pozoblanco, Córdoba, ya apareció indirectamente en el programa cuando David Broncano presentó su vinilo, y hoy actuará por fin en persona sobre el escenario interpretando la canción “Bien de amores”. Galardonada con el premio ‘El Ojo Crítico’ de Música moderna de RNE, María José Llergo pasó recientemente por el podcast Las del Cadillac en RTVE Play.