María José Llergo le canta al "Bien de amores" y reivindica la diversión: "Jugar es lo único que quiero" | La Revuelta

María José Llergo es una de las artistas con más personalidad de la escena musical española actual. Por eso es capaz de reírse de sí misma al caerse del tobogán de La Revuelta y considerarlo “una curita de humildad: toca tierra, María José, que jamás se te suba a la cabeza”. O se deja llevar al celebrar con saltos y gritos de ilusión infantil la presentación de su disco, El juego, que David Broncano mostró con anterioridad en el programa sin que la propia autora tuviera conocimiento de ello: “Me empezaron a escribir por Instagram, mi madre me dijo que había salido el disco, y me mandó un audio del perro gritando al verlo”. Pero, por encima de todo, está su talento, que quedó patente en su actuación en vivo en La Revuelta, interpretando la canción “Bien de amores”.

Basta de malos amores

Nacida en Pozoblanco, Córdoba, en 1994, la cantante y compositora conserva unas profundas raíces flamencas, pero no duda en divertirse con otros estilos y tendencias musicales que, en su tercer álbum, El juego, van desde la bachata o la salsa hasta el pop o el reggaetón, incorporando incluso ritmos de la música electrónica. Una actitud lúdica que ha reflejado también en la portada del disco, en la que aparece rodeada de “gente que está todo el rato peleándose, y yo pensando: dejadme jugar, que es lo único que quiero”. Exactamente el mismo mensaje que transmitieron las otras dos invitadas del día en La Revuelta, ‘Kubalita’ y ‘Quilla’, cuya historia aborda la película Pioneras: solo querían jugar. La portada, además, viene con anécdota, ya que la fotografía de la paloma agarrando unas gafas es 100% real y captada por el fotógrafo de manera improvisada: “¿Quién le va a decir a la paloma cómo tiene que actuar?”

Todo un concepto artístico que acompaña a canciones como “Bien de amores”, en la que María José Llergo plasma el hartazgo de los “malos amores, de sufrir”, y de haber oído durante toda una vida “que hay que aguantar. El amor y aguantar no son compatibles. El amor y disfrutar, sí”.