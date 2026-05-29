María José Llergo en 'Las del Cadillac': "Estamos acostumbrados a un amor muy cobarde"

Hay una canción que acompañó a María José Llergo mucho antes de que ella supiese que la música iba a ser su vida. Se la cantaba su abuelo siempre que la veía, cuando era sólo un bebé. “Me la cantó tanto y con tanto amor que me creía que era suya”. Algunos años después, cuando fue a vivir a Barcelona y en una de sus clases preguntaron si alguien conocía algún bolero, ella, al piano, empezó a entonar aquel Mira que eres linda que tantas veces había oído.

La voz y la música de Antonio Machín es el primero de los temas que suena en el nuevo episodio de Las del Cadillac, En Play. Un cierre de temporada en el que Raquel Elices y María Canet descubren las canciones que componen la banda sonora de la artista de Pozoblanco. Suenan también Amy Winehouse, Billie Holiday, Whitney Houston o Enrique Morente y, por supuesto, varios de los temas de su último disco El juego (2026). Descubre su “secuestro musical”, EN Play.

Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Temporada 2 -María José Llergo, el juego de la música La artista de Pozoblanco recupera las canciones que le cantaba su abuelo Pepe y regresa a la música de Billie Holiday, Enrique Morente o Amy Winehouse para trazar la banda sonora de su vida ... rtve play

Jugar contra la muerte y liberarse del malquerer La muerte de su abuelo Pepe, a quien le dedica uno de los temas más conmovedores de su nuevo disco, cambió la forma de ver la vida para María José. Se dio cuenta de que la vida está para jugarla y para amar bien y que te amen bien. Su fallecimiento coincidió con el fin de una relación tormentosa. "Fue super tóxica, no se la deseo a nadie", confiesa. María Canet, Raquel Elices y María José Llergo en 'Las del Cadillac't

"A mí que no me vengan con tonterías" Llergo reflexiona sobre uno de los males de nuestro tiempos, el amor líquido, del que habla en su canción Otros besos. "Estamos acostumbrados a un amor muy cobarde, no nos atrevemos a lidiar con lo que sentimos y si sentimos algo precioso de repente, nos da muchísimo miedo", confiesa. "No comprendemos bien al amor. El amor de verdad nunca te limita, te hace crecer, pero creo que hay quien piensa que dar una parte importante de ti a otra persona nos hace más pequeños, cuando es todo lo contrario", añade. Y, ¿se puede enseñar esto de amar bien? “Bueno, quizá habría que dar clases de inteligencia emocional. Es muy necesaria para nuestro desarrollo como seres humanos, pero que la mitad de la población carezca de habilidades sociales, comunicativas y emocionales pues deja mucho que desear y entorpece mucho el día a día", concluye. También disponible en RNE Audio. Las del Cadillac. El podcast Las del Cadillac - María José Llergo, rne audio