Sánchez preside este lunes la segunda reunión telemática del Gobierno para analizar la crisis migratoria en Ceuta
- La ministra portavoz, Elma Saiz, se reúne en Ceuta con su presidente Juan Jesús Vidas en el Palacio de la Asamblea
- Este domingo la responsable de Sanidad, Mónica García, negó que existiera un "colapso sanitario" en la ciudad autónoma
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir este lunes la segunda reunión por videoconferencia con varios ministros de su gabinete para abordar la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos por la frontera del Tarajal entre el 30 y el 31 de julio, según datos del Ejecutivo central.
Unas 5.000 personas migrantes siguen en Ceuta, según aseguró el pasado jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una cifra que ein embargo, el presidente ceutí elevaba a más de 8.000, entre ellos numerosos menores.
“"18 días han pasado de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Este fin de semana, pese a las alarmas, no se repitió el episodio. Lo que hay ahora mismo en la Ciudad Autónoma es una crisis humanitaria."@lhermoso_ en Las Mañanas de RNE— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 17, 2026
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La reunión telemática que preside Sánchez comienza a las 9.00 horas y en ella participarán además de Marlaska, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de acuerdo con la agenda de Moncloa.
Precisamente, la reunión de Sánchez con sus ministros de este lunes coincide también con la que mantendrá de manera presencial la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, con Juan Jesús Vivas en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, a las 10.30 horas. Posteriormente, está previsto que atienda a los medios de comunicación en la delegación de Gobierno de Ceuta, a las 11:45 horas.
Además, lanzó un mensaje dirigido a quienes intentan acceder ilícitamente a España y a las mafias que comercian con sus vidas: "Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado".
Segunda videoconferencia para analizar la situación
Esta reunión por videoconferencia será la segunda de Sánchez con sus ministros para analizar la situación en la ciudad autónoma. En la anterior reunión telemática del 7 de agosto, según informó Moncloa, se hizo un balance de la situación en Ceuta para examinar las tareas en curso y "poner en marcha nuevas medidas destinadas a auxiliar a los migrantes que aún están en la ciudad autónoma y reforzar las garantías de seguridad y bienestar de la población ceutí".
Una semana antes, Sánchez viajó Ceuta junto a Fernando Grande-Marlaska para visitar la frontera del Tarajal y mantener un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Precisamente, el ministro del Interior aseguró el pasado jueves que 1.898 los menores migrantes no acompañados habían sido identificados.
La ministra de Sanidad, Mónica García, negó este domingo que existiera un "colapso sanitario" en Ceuta, en respuesta a mensajes que describió como "alarmistas" y que ocultan, a su juicio, tintes xenófobos, en la medida en que implica vincular a la comunidad extranjera con enfermedades o con inseguridad.
El Gobierno cifra en 72.000 el número de personas que entraron de forma irregular el 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma. No obstante, afirma que "en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron".
Desde la entrada de miles de extranjeros a Ceuta, han viajado hasta la ciudad autónoma por parte del Ejecutivo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.