Sánchez preside este lunes la segunda reunión telemática del Gobierno para analizar la crisis migratoria en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir este lunes la segunda reunión por videoconferencia con varios ministros de su gabinete para abordar la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos por la frontera del Tarajal entre el 30 y el 31 de julio, según datos del Ejecutivo central.

Unas 5.000 personas migrantes siguen en Ceuta, según aseguró el pasado jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una cifra que ein embargo, el presidente ceutí elevaba a más de 8.000, entre ellos numerosos menores.

“"18 días han pasado de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Este fin de semana, pese a las alarmas, no se repitió el episodio. Lo que hay ahora mismo en la Ciudad Autónoma es una crisis humanitaria."@lhermoso_ en Las Mañanas de RNE



En directo: https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/P7Hh9QndBV“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 17, 2026

La reunión telemática que preside Sánchez comienza a las 9.00 horas y en ella participarán además de Marlaska, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de acuerdo con la agenda de Moncloa.

Precisamente, la reunión de Sánchez con sus ministros de este lunes coincide también con la que mantendrá de manera presencial la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, con Juan Jesús Vivas en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, a las 10.30 horas. Posteriormente, está previsto que atienda a los medios de comunicación en la delegación de Gobierno de Ceuta, a las 11:45 horas.

Además, lanzó un mensaje dirigido a quienes intentan acceder ilícitamente a España y a las mafias que comercian con sus vidas: "Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado".