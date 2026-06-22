RTVE, frente al desafío de la inteligencia artificial: así es el TeledIArio del futuro

Parece que fue ayer. Pero no. En 2010, hace 16 años, se produjo la misma cantidad de información en internet en 12 meses que en toda la historia previa hasta ese momento. Y el ritmo no ha descendido desde entonces: se ha multiplicado. Ahora mismo, Google procesa alrededor de 99.000 búsquedas por segundo. Una cifra difícil de contextualizar y ciertamente inabarcable, pero que refleja el tamaño del reto humano, social, económico y político que tenemos por delante.

¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Nunca habíamos tenido tanta información al alcance de la mano y nunca había sido tan difícil distinguir qué es real, qué ha sido manipulado y qué puede terminar convirtiéndose en verdad solo porque millones de personas lo han visto. ¿Alguien se ha parado a pensar en el futuro y en qué implicaciones tiene todo esto a pie de calle o para nuestra democracia? RTVE lo ha hecho. Así nace el TeledIArio del futuro bajo la batuta de la directora del Telediario 2, Pepa Bueno. Un proyecto ambicioso y sin parangón en nuestro país que va más allá del impacto tecnológico y que no solo habla de máquinas o avances futuristas. El TD del futuro da un paso adelante y, con ayuda de la IA, habla de ella de manera divulgativa, creativa, sencilla y didáctica. El punto clave y que lo justifica todo parte de una idea: ¿qué futuro estamos construyendo y cómo lo modela y condiciona la inteligencia artificial? El TD del futuro es un gran especial audiovisual que plantea un viaje entre el pasado, presente y futuro y que mezcla divulgación, experimentación visual y reflexión periodística. ¿Cómo está alterando la inteligencia artificial nuestra percepción de lo real? Es otra pregunta de las muchas que este Telediario trata de responder de forma sencilla y pegada a la realidad. 00.25 min Especial TeledIArio, muy pronto en RTVE Las herramientas capaces de generar imágenes hiperrealistas o clonar una voz en segundos han abierto una nueva era plagada de desinformación y manipulación donde ya no basta ver para creer. RTVE plantea este proyecto como una reflexión de servicio público, pero también como una pausa en medio de la actualidad y un telón de fondo: qué pueden hacer las máquinas y qué queremos hacer con ellas. Este especial que emite la segunda edición del Telediario es una invitación a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial transforma la verdad, la memoria colectiva, la democracia y nuestra relación con la realidad. Y algo más: también gira en torno a quién controla y controlará esa transformación de la humanidad. Las grandes fortunas mundiales que sueñan con derribar las fronteras nacionales, hacer negocio con nuestros datos y someter a la población al dictado de un algoritmo para hacer más eficiente el control social.