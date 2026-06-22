RTVE, frente al desafío de la inteligencia artificial: así es el TeledIArio del futuro
- El especial con tecnología hiperrealista analiza cómo la IA transforma la verdad, la memoria o nuestra vida cotidiana
- RTVE reúne a decenas de expertos para reflexionar sobre los riesgos y oportunidades de esta tecnología
Parece que fue ayer. Pero no. En 2010, hace 16 años, se produjo la misma cantidad de información en internet en 12 meses que en toda la historia previa hasta ese momento. Y el ritmo no ha descendido desde entonces: se ha multiplicado. Ahora mismo, Google procesa alrededor de 99.000 búsquedas por segundo. Una cifra difícil de contextualizar y ciertamente inabarcable, pero que refleja el tamaño del reto humano, social, económico y político que tenemos por delante.
¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira?
Nunca habíamos tenido tanta información al alcance de la mano y nunca había sido tan difícil distinguir qué es real, qué ha sido manipulado y qué puede terminar convirtiéndose en verdad solo porque millones de personas lo han visto. ¿Alguien se ha parado a pensar en el futuro y en qué implicaciones tiene todo esto a pie de calle o para nuestra democracia? RTVE lo ha hecho.
Así nace el TeledIArio del futuro bajo la batuta de la directora del Telediario 2, Pepa Bueno. Un proyecto ambicioso y sin parangón en nuestro país que va más allá del impacto tecnológico y que no solo habla de máquinas o avances futuristas. El TD del futuro da un paso adelante y, con ayuda de la IA, habla de ella de manera divulgativa, creativa, sencilla y didáctica. El punto clave y que lo justifica todo parte de una idea: ¿qué futuro estamos construyendo y cómo lo modela y condiciona la inteligencia artificial?
El TD del futuro es un gran especial audiovisual que plantea un viaje entre el pasado, presente y futuro y que mezcla divulgación, experimentación visual y reflexión periodística. ¿Cómo está alterando la inteligencia artificial nuestra percepción de lo real? Es otra pregunta de las muchas que este Telediario trata de responder de forma sencilla y pegada a la realidad.
Las herramientas capaces de generar imágenes hiperrealistas o clonar una voz en segundos han abierto una nueva era plagada de desinformación y manipulación donde ya no basta ver para creer. RTVE plantea este proyecto como una reflexión de servicio público, pero también como una pausa en medio de la actualidad y un telón de fondo: qué pueden hacer las máquinas y qué queremos hacer con ellas.
Este especial que emite la segunda edición del Telediario es una invitación a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial transforma la verdad, la memoria colectiva, la democracia y nuestra relación con la realidad. Y algo más: también gira en torno a quién controla y controlará esa transformación de la humanidad. Las grandes fortunas mundiales que sueñan con derribar las fronteras nacionales, hacer negocio con nuestros datos y someter a la población al dictado de un algoritmo para hacer más eficiente el control social.
¿Qué nos deparará el futuro con la IA?
RTVE ha reunido a investigadores, expertos y profesionales de centros de referencia nacionales e internacionales para tratar de dar respuestas. El especial cuenta con la participación de científicos y especialistas vinculados a la Universidad de Oxford, el Instituto Universitario Europeo, el Instituto de Neurociencias de Alicante, el Centro de Neurociencias Cajal-CSIC, la Universidad de Granada, el Mando Conjunto del Ciberespacio o expertos del ámbito de la prevención internacional del crimen financiero, además de voces ligadas al mundo de la ciberseguridad y el desarrollo tecnológico.
El Telediario del futuro viaja al pasado y utiliza el archivo histórico de RTVE, que en 2026 cumple 70 años, para generar recreaciones con inteligencia artificial y mostrar cómo algunos de los episodios más reconocibles de la historia podrían ser alterados digitalmente. El proyecto reivindica el papel de la televisión pública como cronista de la realidad y principal garantía de seguridad para los espectadores que buscan una información creíble y veraz.
El especial, además, hace un repaso de la evolución de la IA a partir de la batalla entre el hombre y la máquina encarnada por Kasparov y el ordenador Deep Blue, pasando por los algoritmos capaces de escribir textos, generar imágenes, imitar voces o tomar decisiones en tiempo real y terminando con los retos actuales relacionados con los deepfake y el fraude bancario.
Y no solo eso. El TD del futuro aborda una profunda reflexión sobre cómo la IA está cambiando el mundo laboral, nuestras habilidades, la creatividad o el funcionamiento del cerebro. La inteligencia artificial generativa, la relación con el mundo educativo y la sanidad o la facilidad con la que podemos restaurar cuadros gracias a estas nuevas tecnologías son algunas de las puntas de lanza de este especial informativo.
Mirada al pasado, análisis del presente… Y con la vista puesta en el futuro. Con los pies en la tierra y sin generar alarmismo, este especial de RTVE imagina hacia qué mundo caminamos si la inteligencia artificial continúa desarrollándose sin límites, reconvertida en una herramienta de poder geopolítico y económico sin control. La disputa global basada en dinero y poder está en el corazón de este proyecto: cómo los grandes líderes tecnológicos y compañías privadas compiten por el control de las herramientas más avanzadas del planeta.
RTVE aborda el gran debate de nuestro tiempo con el Telediario del futuro en un momento en el que la inteligencia artificial avanza a una velocidad inédita. Un espacio de servicio público para detenerse, ordenar preguntas, ofrecer respuestas y reflexionar sobre los pasos que estamos dando y hacia dónde nos dirigimos. Cómo nos informamos. Qué recuerdos conservamos. Quién controla nuestros datos. Cómo trabajaremos y aprenderemos en el futuro. En definitiva: cómo y de qué forma queremos seguir siendo humanos.