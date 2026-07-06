Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 3 de Granollers a Les Angles

Este lunes se disputa la etapa 3 del Tour de Francia 2026, con salida en Granollers y llegada a Les Angles, la primera en suelo francés tras 195,9 kilómetros de perfil sinuoso que podría ofrecer oportunidades para que algún invitado sorpresa pueda sorprender al pelotón.

La etapa anterior ya nos dejó un anticipo de lo que será la carrera y que podrá verse en esta primera etapa pirenaica: el duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. El vencedor en la meta de Barcelona fue el mexicano Isaac del Toro, pero con la inestimable ayuda del esloveno, su compañero de equipo. Este mostró un nivel algo superior en la subida a Montjuic a su rival danés, que no obstante mantuvo el maillot amarillo de líder de la general.

El ataque al macizo pirenaico en la tercera jornada de carrera augura un baile de protagonistas y es de esperar que el perfil de la etapa nos deleite con una escapada inesperada más que una movilización de los mejores escaladores del mundo.

A pesar de los 3.950 m de desnivel positivo de la etapa y de la subida al puerto de Toses antes de abandonar España, la visita a las mesetas que rodean Font-Romeu y la ascensión a Les Angles (1,7 km con un desnivel medio del 7 %) servirán probablemente de trampolín para algún outsider.

A pocos kilómetros de la salida el Alto de Saint Feliu de Codines puede dar el pistoletazo de salida para la formación de alguna escapada en una jornada que, tras el sprint especial de Campdevànol en el kilómetro 98, se topa con el Alto de Tosas, de primera categoría, a casi 70 km de la línea de meta en Les Angles.

El pelotón deja atrás territorio español para pisar suelo francés y encarar el Col de Calvaires, a poco más de 20 kilómetros para el final de etapa en Les Angles, cota de tercera categoría con 1,8 kilómetros de ascensión y un desnivel medio del 6,5%.