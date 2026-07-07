La 1 arrasa (29,2%) en un lunes de grandes citas: el pase de España a cuartos del Mundial, el Chupinazo y La Revuelta
- Casi 12 millones (70,6%) acompañaron en RTVE a la Selección española, lo más visto en televisión desde la Eurocopa de 2024
- Es el partido del Mundial más visto en RTVE Play con más de 1,1 millones de visitantes únicos. En redes sociales se alcanzaron ayer 48 millones de visualizaciones
- ‘Vive Chupinazo 2026’ fue líder absoluto en su franja de La 1 (24,3%), así como ‘La Revuelta’ con un 17%, su mejor cuota del año
- La 1 lideró casi todas las franjas: madrugada (11,7%), mañana (19,7%), tarde (11,7%), prime time (56,2%) y late night (10,6%)
- Teledeporte (2,9%), récord desde agosto de 2024. 'Estudio Estadio' (6,9%) logra máximo histórico
La 1 firmó ayer un lunes histórico en audiencias con un 29,2% de cuota para una jornada de grandes citas repartidas desde la madrugada al late nigth, con el liderazgo absoluto de la Selección española que, con su victoria ante Portugal, se convirtió en lo más visto de toda la oferta televisiva desde la final de la Eurocopa 2024. Reunió a un total de 11.921.000 espectadores y 70,6% de cuota, alcanzando 16.854.000 contactos en su emisión en La 1, Teledeporte y La 2Cat.
La audiencia se volcó, además, con la información deportiva en RTVE: 'Camino a NY', de la mano de Marcos López y Lara Gandarillas, lideró con el previo al partido con un 16% y 5.736.000 espectadores únicos. Tras el encuentro, subió al 55% y alcanzó los 11.625.000 contactos. Asimismo, Teledeporte (2,9%) consiguió su mejor dato diario desde agosto de 2024 y 'Estudio Estadio' logró récord histórico en cuota: 6,9% y 629.000 espectadores.
El pase de España a cuartos frente a Portugal es el partido del Mundial más visto en RTVE Play al superar 1,1 millones de visitantes únicos. Un total de 162.125 visitantes siguieron la retransmisión de EN PLAY, ‘Comenta que sales’, la tercera más vista del Mundial.
Más de 2,5 millones de visitantes únicos visitaron ayer contenidos del Mundial en RTVE.es, marcando la mejor jornada desde el inicio del campeonato, que ya suma 13,1 millones de visitantes únicos totales. De media, 912.379 consultan diariamente en RTVE.es contenidos del Mundial, un 37,7% más que en Qatar 2022 y un 17,4% más que en la Eurocopa 2024.
Las noticias sobre el campeonato registraron ayer su mejor jornada con 630.469 visitantes únicos. La narración minuto a minuto del Portugal- España es la segunda noticia más vista del Mundial con 847.000 páginas vistas totales.
En la jornada de ayer del Mundial se alcanzaron 48 millones de visualizaciones y 2 millones de interacciones en redes sociales. TikTok es la red que más impacto acumula (47,25%), seguida de Facebook (27,8%) e Instagram (19,9%). Del partido de España, la publicación con más visualizaciones es el reel de Facebook "Merino da el chupinazo en el 90 y lleva a España a cuartos", con 416.000 visualizaciones.
Desde el inicio del Mundial, los contenidos alcanzan 620 millones de visualizaciones y 27,7 millones de interacciones en las redes sociales de RTVE.
San Fermín y ‘La Revuelta’
La jornada de ayer, lunes 6 de julio, arrancó con fuerza con El Chupinazo de San Fermín en La 1, con un 24,3% (742.000 espectadores y más de 1,6 millones de contactos). Fue líder absoluto de su franja y logró su mejor dato en espectadores desde 2008 y en cuota desde 2003. En Euskadi anotó un 36,4%, y en Navarra, un 62,5%.
‘La Revuelta’ también se impuso y lo hizo con su mejor cuota del año: 17%, 1.350.000 espectadores y mas de 4,5 millones de contactos. El programa de David Broncano, que tuvo a Manuel Turizo como invitado, aventajó en 7.5 puntos a su competidor y se disparó por encima del 20% entre los más jóvenes: de 4 a 12 años (29,1%), de 13 a 24 (26,5%) y de 25 a 44 (29%).
Arropando al comienzo de los sanfermines, ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, lideró toda la mañana: antes del Chupinazo registró un 17,6% y casi un millón de contactos. Y después, logró un 15,8% y casi 1,8 millones de espectadores únicos.
Una jornada en la que también lideró el Telediario Matinal, presentado por Mireia Alzuria,con un 23,5% en La 1. El TD 2, con Pepa Bueno, emitido en el descanso del Portugal-España, arrasó con un 60,6%. Mientras que el TD1, con Alejandra Herranz, promedió un 14,9% y 1.389.000 espectadores en La 1 y Canal 24 Horas.
‘La Hora de La 1’, con Álex Barreiro y Aída Bao, también fue líder. Ayer registró un 22,8% y casi 1,9 millones de espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas.
En la tarde destacó 'Directo al grano', con Marta Flich y Gonzalo Miró, que se impuso en su franja de emisión con un 10,2% de cuota y 2.270.000 contactos.
Y buen registro también para el Tour de Francia, con un 10,6%, más de 2,7 millones de espectadores únicos y una media de 981.000 aficionados pendientes del triunfo de Pogacar en la tercera etapa. Es su dato más alto de audiencia desde 2020.
En La 2 destacó 'Cifras y Letras', con Aitor Albizua, lo más visto de la cadena con 657.000 espectadores de media y más de 1,1 millones de contactos (3,8%). La emisión más contactada fue la película 'Víctor, Victoria' en Cine Clásico con 2.289.00