La 1 arrasa (29,2%) en un lunes de grandes citas: el pase de España a cuartos del Mundial, el Chupinazo y La Revuelta

La 1 firmó ayer un lunes histórico en audiencias con un 29,2% de cuota para una jornada de grandes citas repartidas desde la madrugada al late nigth, con el liderazgo absoluto de la Selección española que, con su victoria ante Portugal, se convirtió en lo más visto de toda la oferta televisiva desde la final de la Eurocopa 2024. Reunió a un total de 11.921.000 espectadores y 70,6% de cuota, alcanzando 16.854.000 contactos en su emisión en La 1, Teledeporte y La 2Cat.

La audiencia se volcó, además, con la información deportiva en RTVE: 'Camino a NY', de la mano de Marcos López y Lara Gandarillas, lideró con el previo al partido con un 16% y 5.736.000 espectadores únicos. Tras el encuentro, subió al 55% y alcanzó los 11.625.000 contactos. Asimismo, Teledeporte (2,9%) consiguió su mejor dato diario desde agosto de 2024 y 'Estudio Estadio' logró récord histórico en cuota: 6,9% y 629.000 espectadores.

El pase de España a cuartos frente a Portugal es el partido del Mundial más visto en RTVE Play al superar 1,1 millones de visitantes únicos. Un total de 162.125 visitantes siguieron la retransmisión de EN PLAY, ‘Comenta que sales’, la tercera más vista del Mundial.

Más de 2,5 millones de visitantes únicos visitaron ayer contenidos del Mundial en RTVE.es, marcando la mejor jornada desde el inicio del campeonato, que ya suma 13,1 millones de visitantes únicos totales. De media, 912.379 consultan diariamente en RTVE.es contenidos del Mundial, un 37,7% más que en Qatar 2022 y un 17,4% más que en la Eurocopa 2024.

Las noticias sobre el campeonato registraron ayer su mejor jornada con 630.469 visitantes únicos. La narración minuto a minuto del Portugal- España es la segunda noticia más vista del Mundial con 847.000 páginas vistas totales.

En la jornada de ayer del Mundial se alcanzaron 48 millones de visualizaciones y 2 millones de interacciones en redes sociales. TikTok es la red que más impacto acumula (47,25%), seguida de Facebook (27,8%) e Instagram (19,9%). Del partido de España, la publicación con más visualizaciones es el reel de Facebook "Merino da el chupinazo en el 90 y lleva a España a cuartos", con 416.000 visualizaciones.

Desde el inicio del Mundial, los contenidos alcanzan 620 millones de visualizaciones y 27,7 millones de interacciones en las redes sociales de RTVE.

Manuel Turizo, invitado de Broncano ayer en 'La Revuelta'