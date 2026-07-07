La 2Cat bat rècords d'audiència amb el Mundial de futbol
- El partit entre Portugal i Espanya es converteix en el programa més vist de la història de La 2Cat
- Les retransmissions del Mundial registren quotes de fins a l'11,5% i minuts d'or que arriben al 13,9%
La Copa del Món de la FIFA 2026 ha impulsat La 2Cat fins a xifres històriques d'audiència, consolidant l'aposta del canal pels grans esdeveniments esportius i situant-lo entre les cadenes més vistes a Catalunya.
Ahir al vespre, La 2Cat va oferir en directe el decisiu Portugal - Espanya, un dels partits més esperats dels vuitens de final. Amb una quota de l'11,5% i 319.000 espectadors, s'ha convertit en el programa amb més audiència de la història del canal. El minut d'or de la jornada es va registrar a les 23.00 hores, amb un 13,9% de quota i 402.000 espectadors. Més de la meitat dels espectadors catalans, un 63,5%, van seguir el partit per La 1 i per La 2Cat.
El programa especial del Mundial, conduït per Gemma Nierga, Marc Brau, Sergi Mas, Edu Mutante i Marco Chiazza i amb la narració de Joan Carles García i Lluís Carreras, va assolir una mitjana de 9,9% de quota de pantalla i 238.000 espectadors.
Unes excel·lents dades d'audiència, precedides de la gran acollida del partit entre Espanya i Àustria de setzens de finals amb una quota del 9,5% i 229.000 espectadors. El minut de màxima audiència de la jornada es va registrar a les 22.52 hores, amb un 12% de quota i 299.000 espectadors.
Pel que fa al partit entre Espanya i Uruguai de la fase de grups, La 2Cat va obtenir una quota del 6,5% i 125.000 espectadors. El minut d'or es va registrar a les 19.56 hores, amb un 7,8% de quota i 147.000 espectadors.
També han tingut molt de seguiment els partits d'altres seleccions, confirmant l'interès dels espectadors pels partits internacionals del torneig. Destaquen:
- El partit entre Brasil i Japó, del dilluns 29 de juny, va reunir 120.000 espectadors i una quota del 8,8%. El seu minut d'or va arribar a les 20.50 hores, quan La 2Cat va assolir un extraordinari 13,3% de quota i 220.000 espectadors, el millor minut del Mundial al canal.
- El duel entre Brasil i Noruega, de diumenge 5 de juliol, va registrar un 8,2% de quota i 145.000 espectadors, mentre que el minut de màxima audiència va arribar a les 23.07 hores, amb un 11,1% i 187.000 espectadors.
- El partit entre Paraguai i França, de dissabte 4 de juliol, va obtenir un excel·lent seguiment, amb un 8,3% de quota i 87.000 espectadors.
- Dilluns 22 de juny, la retransmissió entre Argentina i Àustria va reunir 102.000 espectadors i una quota del 7,2%.
- El partit entre Anglaterra i el Congo, de dimecres 1 de juliol, va aconseguir un 5,7% de quota i 61.000 espectadors.
L'èxit del Mundial reafirma el compromís de La 2Cat amb el servei públic i amb una oferta esportiva de qualitat. A través de La 2Cat, els espectadors catalans poden seguir en català un dels esdeveniments esportius més importants del món. A més, els partits es poden tornar a veure a RTVE Play Catalunya.