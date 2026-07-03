Nacho Sequeira, director de la Fundació Exit, a 'Noms propis'
- Treballa per millorar les oportunitats dels joves en situació de vulnerabilitat: "Hem d'aconseguir que el jovent es pugi formar més per tenir feines de millor qualitat"
- Diumenge, 5 de juliol, a les 15.00 h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler acomiada la temporada amb l'entrevista a Nacho Sequeira, director general de la Fundació Exit, una entitat pionera que des de l'any 2000 lluita contra l'abandonament escolar i per la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat. Defensa el paper clau de la formació i l'acompanyament per transformar vides.
Fill de pare d'origen indi i mare barcelonina, es va adornar fent voluntariat al Raval que "el valor afegit que puc aportar en el món, és fer de pont entre diferents realitats". Es va adonar que es trobava amb joves en situacions semblants a la seva, però amb moltes més dificultats socials i econòmiques. La seva mirada oberta i compromesa l'ha portat a impulsar projectes que connecten educació per combatre l'abandonament escolar: "Si volem treballar per la inserció laboral, no ho podem fer sense les empreses".
És director de la Fundació Exit, una entitat que treballa per millorar les oportunitats laborals dels joves en situació de vulnerabilitat: "Hem d'aconseguir que el jovent es pugi formar més per tenir feines de millor qualitat". Amb més de 14.000 joves acompanyats, una xarxa de més de 1.100 empreses i milers de voluntaris implicats, la seva trajectòria és també la història d'un compromís social sostingut: Explica a 'Noms propis' que des de la Fundació es va apostar "per formar a gent d'empresa perquè es converteixi en entrenadors del món laboral per als joves". Una tasca reconeguda amb diversos premis, com el premi Català de l'Any, el premi Princesa de Girona i el reconeixement internacional de l'ONU com una de les ONG més fiables.
Nacho Sequeira defensa el paper clau de la formació i l'acompanyament per transformar vides i denúncia el fort desajust entre el món educatiu i el món empresarial. Parla amb Anna Cler de vida, vocació i de com es construeixen oportunitats reals.