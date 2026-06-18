L'advocada de família Susanna Antequera, a 'Noms propis'
- Destaca que "per ser advocat has de ser bona persona"
- Diumenge, 21 de maig, a les 15.00 h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista l'advocada de família Susanna Antequera, una dona que entén el dret com una eina de justícia social i de protecció dels més vulnerables. És una de les veus jurídiques més influents del país i parlarà de justícia, divorcis, maternitat i de posar les persones al centre.
Susanna Antequera és advocada especialitzada en dret de família i una de les veus jurídiques més reconegudes als mitjans de comunicació, on analitza l’actualitat judicial amb un estil clar i proper. De petita ja volia ser jurista: "Amb 8 o 9 anys col·locava totes les nines al meu voltant i agafava el martell del meu pare i feia veure que era jutge".
La seva trajectòria és poc convencional: va arribar a la carrera de Dret als 40 anys, després de viure el seu propi divorci i de tenir una gran experiència com a oficial de procuradora als jutajts. Va compaginar feina, estudis i maternitat, i avui lidera un despatx de referència amb projecció internacional. Remarca a 'Noms propis' que "per ser advocat has de ser bona persona" i afegeix: "Desenvolupem una funció social primordial, ajudem a altres persones que ens necessiten".
Treballa per fer més justos i humans processos com els divorcis, sovint marcats per una gran complexitat emocional i social. Defensa un dret més humà, que posa els infants al centre i entengui els divorcis com una reorganització familiar. Explica a l'Anna Cler que si veu que els seus clients no poden gestionar emocionalment el divorci, els deriva a un psicòleg expert en família.
Visita l'Anna Cler per compartir la seva història, la seva mirada i la seva manera d’entendre la justícia i per parlar de justícia, de divorcis, de comunicació i de diàleg. A més, anuncia que no descarta ser jutge més endavant.