L'actor i director Joan Gràcia, a 'Noms propis'
- Amb el Carles Sans i el Paco Mir va crear Tricicle, la companyia que durant més de 40 anys va revolucionar el teatre gestual
- Diumenge, 28 de juny, a les 15.00 h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Joan Gràcia. És actor, director, productor i un dels grans noms del teatre d'humor a Catalunya. Conegut sobretot per ser membre fundador de Tricicle, la companyia que va revolucionar el teatre gestual i va fer riure generacions senceres sense necessitat de paraules.
Tot i que volia treballar de mecànic de cotxes de carreres, va arribar a treballar en un banc, on explica que va tenir de client al Joan Capri. Finalment, ho va deixar per crear Tricicle, la companyia que va revolucionar el teatre gestual amb espectacles com 'Manicomic', 'Exit' i 'Slastic', i que durant més de quaranta anys ha girat arreu del món amb un llenguatge universal basat en el cos i el ritme. Explica a 'Noms propis' que va conèixer el Carles Sans a unes classes de teatre i allà "se'm van despertar aquestes ganes d'actuar". Poc després van fundar la companyia amb Miquel Riera, però al poc de començar Riera va marxar i es va incorporar Paco Mir. Han actuat a Europa, Amèrica i Àsia, i fins i tot a Broadway i al programa 'Un, dos, tres... responda otra vez' de RTVE: "He estat més temps amb el Carles i el Paco que segur que amb el meu germà i la meva família".
Per acabar, van fer una gira de comiat del Tricicle. Reconeix que havien tocat tants temes que els hi costava trobar de nous i que "a partir d'una certa edat ja no podíem fer de nens, ni de galans, ni de jugadors de tenis". "Jo crec que està molt bé retirar-se a temps, no hi ha res millor que separar-se quan estàs bé", afegeix.
Més enllà dels escenaris, Joan Gràcia també ha desenvolupat projectes com a director i creador, i continua vinculat al món de les arts escèniques amb noves propostes, la darrera 'Trestias'. A banda del teatre, Anna Cler descobreix que també pinta i que és un excel·lent cuiner i gurmet. De fet, té una societat gastronòmica amb amics que s'anomena 16 fetges.