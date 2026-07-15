Un podcast para entender el universo de La Odisea ver la película de una forma diferente

En Locos por los clásicos nos apasionan las historias que te atrapan y te hacen vivir emociones intensas, como la de Melampo, el hombre que hablaba con los animales, las reflexiones de Aristóteles o La ley del más fuerte, con Tucídides. A lo largo de estos últimos meses, hemos estado narrando una de las más épicas y conocidas, La Odisea de Homero. Una serie de capítulos publicados estos últimos meses donde Emilio del Río cuenta las complejas aventuras de Ulises. Una historia que, aunque estuviera escrita hace más de 3.000 años, es más moderna de lo que pensamos. Se debe sobre todo a la manera de escribir que tenía Homero, “mostrándote” una imagen de la situación final antes de comenzar la historia. Lo que ahora conocemos como flashback, se puede decir que estaba inventado ya de hace bastante tiempo.

Tan actual que este verano se estrena una de las películas más esperadas del año y está basada en la obra de Homero. Dirigida por Cristopher Nolan, con un presupuesto de 250 millones de dólares y con un elenco que cuenta con actores y actrices de la talla de Matt Damon, Anne Hathaway o Zendaya, la obra de Homero se estrena esta semana como una de las superproducciones del año. Fue en 2024 cuando la película se anunció por primera vez. Tras los castings, los 94 días de rodaje y la producción posterior, este viernes 17 de julio llega por fin a los cines.