Un podcast para entender el universo de La Odisea ver la película de una forma diferente
- Adéntrate en las historia de La Odisea con Locos por los clásicos, todos los episodios en RNE Audio
- RTVE ha hablado con Cristopher Nolan y Matt Damon sobre la película
En Locos por los clásicos nos apasionan las historias que te atrapan y te hacen vivir emociones intensas, como la de Melampo, el hombre que hablaba con los animales, las reflexiones de Aristóteles o La ley del más fuerte, con Tucídides. A lo largo de estos últimos meses, hemos estado narrando una de las más épicas y conocidas, La Odisea de Homero. Una serie de capítulos publicados estos últimos meses donde Emilio del Río cuenta las complejas aventuras de Ulises. Una historia que, aunque estuviera escrita hace más de 3.000 años, es más moderna de lo que pensamos. Se debe sobre todo a la manera de escribir que tenía Homero, “mostrándote” una imagen de la situación final antes de comenzar la historia. Lo que ahora conocemos como flashback, se puede decir que estaba inventado ya de hace bastante tiempo.
Tan actual que este verano se estrena una de las películas más esperadas del año y está basada en la obra de Homero. Dirigida por Cristopher Nolan, con un presupuesto de 250 millones de dólares y con un elenco que cuenta con actores y actrices de la talla de Matt Damon, Anne Hathaway o Zendaya, la obra de Homero se estrena esta semana como una de las superproducciones del año. Fue en 2024 cuando la película se anunció por primera vez. Tras los castings, los 94 días de rodaje y la producción posterior, este viernes 17 de julio llega por fin a los cines.
Prepárate para el estreno
Este viernes 17 de julio, llega la nueva película que narra esta mítica historia. Si andas loco por ir a verla pero quieres primero enterarte de la historia desde un punto un poquito diferente, te proponemos diferentes opciones. Eso sí, si sigues leyendo, ten en cuenta que te encontrarás con potenciales spoilers que pueden aparecer en la película.
Quizá solo necesitas saber un pequeño adelanto, cómo va dirigida la historia y quienes la protagonizan. En ese caso lo único que te hace falta es escuchar los primeros cantos de la Odisea que nos lleva a Ítaca, más concretamente al palacio que el protagonista de esta historia, Ulises, abandona 20 años atrás, en lo que es una especie de flashback.
Si lo que quieres es ubicarte de manera general, conocer a grandes rasgos la historia y los personajes que aparecen en ella, quizá estés buscando un resumen completo de la historia de La Odisea.
En caso de que este clásico te atrape y quieres ir más allá de un resumen o de los primeros capítulos, tenemos la lista perfecta, una colección que recoge todos los capítulos sobre la Odisea de Locos por los clásicos. Una colección que presentará todos los capítulos de la obra a finales de julio. Por último, si eres de los que prefieres ir sin ninguna pista sobre lo que te vas a encontrar, también es una manera perfecta de adentrarse en el mundo de Homero. Puedes escuchar otras historias de obras latinas y griegas de Locos por los clásicos en RNE Audio.