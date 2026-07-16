Así puedes suscribirte a la Newsletter de RNE Audio

RNE Audio amplía su apuesta por el consumo de audio bajo demanda con el lanzamiento de una nueva newsletter que comenzará a enviarse a partir del próximo 21 de julio. La iniciativa nace con el objetivo de mantener un contacto directo con los oyentes y ofrecerles una selección cuidada de contenidos para descubrir nuevas historias, recuperar los podcasts más destacados y conocer las novedades de la plataforma.

La newsletter, de suscripción gratuita, está pensada para quienes disfrutan escuchando programas y podcasts en cualquier momento y lugar. En cada edición, los suscriptores recibirán recomendaciones seleccionadas por el equipo editorial de RNE Audio, sugerencias para explorar nuevos formatos y curiosidades relacionadas con el mundo del audio y la producción sonora.

Suscríbete aquí Los interesados pueden acceder a través de la página oficial de newsletters de RTVE (https://www.rtve.es/newsletter/), donde únicamente es necesario facilitar una dirección de correo electrónico para empezar a recibir los envíos desde el día de su lanzamiento. Una iniciativa que se suma a otras ya en funcionamiento como RTVE Play o Teledeportes, a las que también se unirá el canal de CINE o RTVE Noticias. Diferentes suscripciones a las newsletter de RTVE