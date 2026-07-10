Si te gustan Los Beatles, este es el podcast de RNE Audio que tienes que escuchar

Hubo un día en el que Paul McCartney soñó con una melodía y rápidamente saltó de su cama para ir a tocarla con el piano. Capturada con una grabadora, esa canción recibiría el nombre de "Yesterday", uno de los temas más importantes del grupo. Esta es una de las curiosidades sobre Los Beatles que puedes descubrir en El profesor Melorock, un podcast que acerca la música a todos los públicos.

Los Beatles, en el espacio Los Beatles y el espacio son dos conceptos que se han cruzado más de una vez en el camino, pero hay una historia que nos interesa más que el resto por significado y ubicación. Fue en el año 2008, cuando la NASA lanzó "Across the Universe" celebrando el 50 aniversario del nacimiento de la agencia. Un tema lanzado en formato mp3 que viaja a 300.000 km por segundo en dirección a la Estrella Polaris.1. Esta operación se realizó desde España, en el Madrid Deep Space Comunication Complex. El profesor Melorock El profesor Melorock - T1 . E6 . The Beatles Escuchar audio

¿Más de un día oficial? Este viernes 10 de julio se celebra el Día Mundial de Los Beatles, pero no solo hay uno. Existen hasta tres días "oficiales" que, por razones diferentes, los seguidores celebran cada año. El primero nos sitúa en el 16 de enero de 1957, día en el que se inauguró Cavern Club, el local donde se produjo el debut de Los Beatles. Por otro lado, el 25 de junio es el día oficiallizado por la banda que hace referencia a la primera transmisión de televisión vía satélite en la que los Beatles interpretaron antes 400 millones de personas "All You Need Is Love". en 1967. Por último, el 10 de julio de 1964 se celebra el regreso de la banda de la exitosa gira por Estados Unidos en 1964 y el estreno de la película A Hard Day's Night.