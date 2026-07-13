Los mejores podcast para escuchar este verano: ¡Tú eliges cuál metes en la maleta!

Frente a las altas temperaturas de este verano, no hay mejor refugio climático que el catálogo más refrescante de RNE Audio. Porque seamos realistas, pertenezcas o no a ese selecto grupo de amigos o familiares con piscina en casa o con un destino idílico reservado desde hace meses, las vacaciones son, ante todo, un estado mental.

El verano es la época por excelencia de los nuevos propósitos: nos prometemos devorar esa pila de libros atrasados, aprender el idioma que se nos resiste o, por fin, calzarnos las zapatillas para hacer deporte. Para que realmente se conviertan en meses de descanso, en RNE Audio te recomendamos nuestra mejor selección de pódcast. Ya sea desde una toalla en la playa, en una tumbona improvisada en la terraza o durante las interminables horas de camino hacia tu lugar de descanso, las historias de terror, humor o contenidos culturales se convierten en tu equipaje más ligero.

Como viajar con los oídos no entiende de presupuestos ni de fronteras, prepara los auriculares y dale al play: este verano, tú eliges tu pódcast.

INFLU-REALISMO MÁGICO

Lorena Macías (@Hazmeunafotoasí) descubre las curiosidades que se esconden detrás del mundo de los influencer y el marketing de las redes sociales.

TERROR EN BLANCO

Experimenta verdaderos escalofríos a través del pódcast de misterio más famoso de España. Juan Gómez te sumerge en historias de miedo que te paralizan ante la duda de si es imaginario o real.

AMORDISCOS

Marta Iraeta te deleita con la mejor selección de relatos sonoros y contenidos musicales para paladares inquietos y curiosos.

SAPIENSANTES

Todos los días se aprende algo nuevo con el pódcast de ciencia preferido para niños y para toda la familia. Los más pequeños hacen preguntas científicas y Xaviera Torres responde con frescura y mucha imaginación. El programa se convierte en una experiencia inmersiva y muy divertida a través del diseño sonoro de Juan Luis Martín.

ESTO NO ES UN CUENTO

Las mujeres andaluzas que la historia silenció, por fin dejan de ser desconocidas gracias a Paloma López Villafranca. El gran almacén de la memoria de RNE Audio estrena en septiembre la nueva temporada de 'Esto no es un cuento' que contará historias de vida de mujeres madrileñas.

PODCAST, EL PODCAST

Humor, sketches y mucha autocrítica. Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya estrenan en septiembre nueva temporada del programa que se ríe de la moda de hacer pódcast.