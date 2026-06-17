El podcast para escuchar con tus hijos si ves 'Toy Story 5'

Toy Story 5 se estrena este miércoles en 286 cines de toda España. En esta nueva entrega, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y los demás conocen a Lilypad , una tablet que sus padres han regalado a Bonnie y que tiene sus propias ideas sobre lo que es mejor para ella. ¿Cambiará la niña su forma de jugar tras la irrupción de esta nueva tecnología?

Toda la pandilla, pero en especial Jessie, están preocupados por la atracción que los niños sienten hacia las pantallas y sus consecuencias. ¿Por qué les gustan tanto? En el último capítulo de la 3º temporada de Sapiensantes, la científica y divulgadora Xaviera torres ya abordó este tema. Seguro que tus hijos y tú entenderéis mejor a los protagonistas de la película después de escucharlo.

Es un hecho. ¡Niños y adultos nos quedamos atrapados en la pantalla del móvil, de la tablet o de cualquier dispositivo electrónico en casa, en el trabajo y en la calle. Los más pequeños, que tienen en sus mayores un espejo donde mirarse continuamente, nos ven todo el día ensimismados con ellas. ¿Por qué entonces les pedimos que no abusen?

En respuesta, Xaviera les devuelve otra pregunta: "¿Viajarías solo a Nueva York sin tus padres?". La ciudad puede ser fascinante. Puedes descubrir rincones preciosos, sorprenderte con cientos de curiosidades y conocer todo tipo de personas. Ahora bien, también puedes caer en lugares peligrosos o que te despierten inseguridad y miedo y en los que no sepas desenvolverte. Este símil sirve para explicar muy bien lo que le puede pasar a un niño expuesto a las pantallas por largo tiempo y sin control parental.

¡Más dopamina! ¡Más dopamina! La clave de quedarnos enganchados y atrapados en contenidos muchas veces repetitivos y vacíos está en ¡el bombardeo de dopamina! Algo que afecta a niños y mayores. Las plataformas y redes sociales a nuestro alcance inmediato secuestran nuestro tiempo y agotan a nuestro cerebro con la dopamina que nos genera la promesa de lograr una recompensa tras otra. Y luego otra, y otra y otra. Ese secuestro que cansa a nuestro cerebro entorpece las capacidades de concentración y de atención. Por eso ahora nos cuestan más algunas tareas que antes de los smartphones hacíamos con más facilidad, como leer un texto largo, insistir en una tarea que no nos sale o concentrarnos para hacer un cálculo mental.