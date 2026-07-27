Tierra, Sol y Luna alineados en homenaje a Bonnie Tyler

Si no has oído hablar del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, quizás acabes de salir de un largo letargo o acabas de volver a España tras un largo viaje. Si tienes más de 30 años y jamás has escuchado Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, seguro que regresas de Marte. En este podcast, Xaviera Torres explica la mágica conjunción sol-tierra-luna precisa para que tal evento suceda; ocurrirá apenas 20 días después de que la cantante galesa nos dejase para siempre.

El próximo 12 de agosto, la noche irrumpirá en el cielo vespertino en una amplia franja del hemisferio norte. Este será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y palma de Mallorca. En toda esta zona, el cielo se tornará poco a poco más y más oscuro hasta alcanzar unos minutos de noche total.

A la ausencia absoluta de luz por problemas amorosos le cantó Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart, el tema estrella de su álbum Faster tan the Speed of Night, lanzado en 1983. Tyler, fallecida el 8 de julio, logró el número 1 en EEUU, Reino Unido, Australia, Canadá y muchos otros países gracias a este tema, cuya metáfora es perfecta. La oscuridad reina en el corazón de Tyler y en el cielo terrestre, porque algo detiene la luz. En el primer caso es el abandono; en el segundo, la posición estratégica de la Luna entre la tierra y el Sol. Así lo explica Xaviera Torres, que aclara que, para que este eclipse sea total, deben darse una serie de coincidencias bastante extraordinarias. Para empezar, los tres cuerpos han de estar perfectamente alineados; la luna debe hallarse entre el sol y la tierra, y tiene además que situarse muy próxima al planeta, para que su diámetro aparente ser igual o mayor al del sol visto desde nuestro cielo. De este modo, podrá cubrir su visibilidad por completo durante cierto tiempo. Si la alineación es perfecta pero la luna se encuentra más lejos, tendremos un eclipse anular (se ve un gran anillo de fuego en torno al satélite).

Y de repente, la noche En la canción, Bonnie Tyler recuerda un tiempo en que hubo luz en su vida, pero la oscuridad repentina acabó con él. Del mismo modo, la entrada inesperada de la noche alterará los biorritmos de muchos animales, que al ver que de pronto oscurece y empieza a refrescar, intentarán adaptarse como mejor puedan. Los pájaros dejarán de trinar; los perros querrán dormir; oiremos a los grillos cantar y croar a las ranas… Todo mientras el sol se cubre poco a poco. Primero veremos solo un bocado en su silueta, que será cada vez más grande hasta llegar al espectáculo final, con anillo de diamantes incluido. Y justo después, noche absoluta. España se sitúa al final de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto, que sucederá cuando el Sol ya se encuentre muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. La buena noticia es que, Al suceder en verano, hay muchas probabilidades de tener un cielo despejado en gran parte del país. Eso sí, debemos tomar precauciones para que esta observación no nos dañe la retina: utilizar siempre gafas homologadas, nunca mirar directamente al sol, emplear filtros si se usan telescopios o cámaras y jamás hacerlo con papel fotográfico, radiografías o ecografías.