Llorar con lágrimas, lavarse los dientes y otras rarezas humanas

Ni perros, ni jirafas, ni gallinas, ni gatos necesitan lavarse los dientes. En realidad, el ser humano representa una excepción en este sentido, debido a la forma y superficie de su dentadura y al tipo de dieta que consume.

En este capítulo de Sapiensantes, Xaviera Torres responde varias curiosidades sobre el reino animal, donde queda desmostrado que los humanos somos una especie muy particular.

Los dientes de los gatos son afilados y semejan cuchillas, pues fueron diseñados para desgarrar carne. Nada que ver con los del ser humano, cuyas muelas están llenas de recovecos en los que se puede acumular comida. Además, el consumo de azúcar es un lujo que ningún animal que viva en el medio natural se suele permitir. Cuestión distinta son las mascotas y demás animales domésticos, que se alimentan de pienso y de comestibles húmedos. Por eso, casi la mitad de los gatos domésticos desarrollan problemas bucales como inflamación de encías, y sí pueden precisar atención veterinaria por ello.

¿Y las gallinas? Como carecen de dientes, no tienen que pensar en eso, igual que el resto de las aves. Casi todos los de este grupo presentan además una importante diferencia respecto a los mamíferos: expulsan la orina y las heces a la vez y por el mismo conducto. En este caso, los raros son los avestruces.

Más excentricidades Xaviera Torres también habla en el episodio sobre el llanto de los perros. ¿Por qué no derraman lágrimas? En realidad, hay muchos animales que no las segregan cuando lloran o ríen. Sí las producen para limpiar sus ojos y lubricar el globo ocular, pero no como expresión de tristeza, dolor o alegría. De nuevo, los humanos somos excepcionales. Tampoco la visión de ciervos, renos y jabalíes funciona igual que la nuestra. Sus ojos están muy preparados para la oscuridad, de modo que la irrupción nocturna de los focos de un coche les descoloca y asusta. Tanto es así, que se quedan inmóviles. Desde luego son peligrosos para los conductores, pero cabría preguntarse quién asusta más a quién. ¿Irrumpe el ciervo en la carretera o la carretera en su bosque?