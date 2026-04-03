¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando usamos el móvil?

Se estima que hoy en día hay más de 8.000 millones de teléfonos móviles en el mundo. Ya no es una novedad que la forma en que trabajamos, socializamos y consumimos información es otra a causa de los smartphones, al tener acceso inmediato a plataformas como WhatsApp, Youtube, X, Instagram y TikTok.

Estudios recientes sitúan la media de uso diario del móvil entre 4 y 5 horas al día. Todo ello ha generado un serio debate sobre la adicción a las pantallas, la privacidad y cómo esto afecta a la salud mental. Incluso el Gobierno ha aprobado recientemente ley de protección de menores en entornos digitales.

Este viernes se celebra el Día Mundial del Móvil, se cumplen 73 años desde que Martin Cooper, ingeniero de Motorola, realizó la primera llamada desde un prototipo DynaTAC 8000X. Aquel dispositivo era grande, pesado y con una autonomía de apenas 30 minutos de conversación, pero marcó el inicio de una revolución tecnológica que ha cambiado nuestras vidas.

Por todo esto, el capítulo que cierra esta temporada de Sapiensantes está dedicado a conocer por qué nos atraen y atrapan tanto las pantallas, a niños y mayores.

Muchas veces escuchamos y repetimos que las pantallas perjudican el cerebro de los niños. Pero ¿qué pasa con el de los adultos? Los niños tienen a los adultos como espejo en el que mirarse en casa, por la calle, en el transporte público. Casi en cualquier circunstancia, es difícil que no estén rodeados de mayores ensimismados en su smartphones.

Los niños preguntan por qué si sus mayores lo usan tanto ellos no pueden hacer lo mismo y para explicarles las consecuencias, la científica Xaviera Torres les hace otra pregunta: "¿Viajarías solo a Nueva York sin tus padres?"

La ciudad puede ser fascinante, se pueden descubrir rincones preciosos, sorprenderte con cientos de curiosidades y conocer todo tipo de personas. Ahora bien, tambíen puedes caer en lugares peligrosos o que te despierten inseguridad y miedo y en los que no sepas desenvolverte. Este símil sirve para explicar muy bien lo que le puede pasar a un niño expuesto a las pantallas por largo tiempo y sin control parental.

¡Más dopamina! ¡Más dopamina! Y la clave de quedarnos enganchados y atrapados en contenidos muchas veces repetetitvos y vacíos de contenido nutritivo, está ¡en el bombardeo de dopamina! Algo que afecta a niños y mayores. Las plataformas y redes sociales a nuestro alcance inmediato secuestran nuestro tiempo y a agotan a nuestro cerebro con la dopamina que nos generan, con la promesa de lograr una recompensa y luego otra y otra y otra. Ese secuestro que cansa a nuestro cerebro entorpece las capacidades de concentración y de atención. Por eso ahora nos cuesta más hacer tareas que antes de los smartphones sí hacíamos, como leer un texto largo, insistir en una tarea que no nos sale o concentrarnos para hacer un cálculo mental.