'Sapiensantes' reivindica una ciencia colectiva y diversa, en el Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia
- El podcast infantil de ciencia de RNE audio defiende la diversidad y el trabajo en equipo
- Cada domingo, Xaviera Torres responde a las preguntas científicas de los más pequeños
Según datos de la UNESCO, solo el 22 % de los empleos STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en los países del G20 están ocupados por mujeres, y únicamente una de cada diez ocupa puestos de dirección.
En este contexto, los proyectos de divulgación científicos dirigidos a los niños y niñas cumplen un papel fundamental para fomentar las vocaciones de las más jóvenes en este ámbito. Un buen ejemplo es el podcast de RNE Audio Sapiensantes que promueve la curiosidad y el pensamiento científico de los más pequeños de una manera innovadora y divertida.
"Todas las voces están llamada a participar en la ciencia"
Su directora, la bióloga Xaviera Torres, reivindica la ciencia como una “fiesta en la que participamos todos” y subraya la importancia del trabajo en equipo y la colectividad: “todas las voces están llamadas a participar y mientras más diversas, mejor”.
Una premisa que es la piedra angular sobre que desarrolla Sapiensantes, donde Xaviera, acompañada de la periodista, Paula Aller, responde a las preguntas que le hacen niños y niñas. Dudas diversas como: ¿Por qué las tetas dan leche?, ¿por qué soñamos?, ¿qué es la electricidad? ¿por qué la sangre es roja y cómo circula por nuestro cuerpo? o ¿por qué nos tenemos que morir?, que es el tema sobre el que pivota el episodio más reciente del podcast.
Todos juntos, Xaviera Torres, Paula Aller y los niños y niñas, resuelven estas incógnitas de una forma inmersiva y cercana. Incluso, a veces, hay preguntas que provocan otras dudas que también se van resolviendo por el camino. De este modo, Sapiensantes muestra que en la ciencia todas las voces están llamadas a participar, pone en valor la importancia del trabajo en equipo y deja claro que el pensamiento científico y la curiosidad no tienen género.
11 de febrero, un día para reclamar más igualdad en la ciencia
En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que tiene objetivo visibilizar el talento femenino y reivindicar una mayor igualdad de género en este ámbito.
Es un día para celebrar los avances logrados pero también para concienciar sobre el papel de la mujer en la ciencia y fomentar la participación de las más jóvenes en estas disciplinas, que siguen estando ocupadas mayoritariamente por hombres a nivel global, sobre todo en puesto de liderazgo.