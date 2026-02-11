'Sapiensantes' reivindica una ciencia colectiva y diversa, en el Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia

Según datos de la UNESCO, solo el 22 % de los empleos STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en los países del G20 están ocupados por mujeres, y únicamente una de cada diez ocupa puestos de dirección.

En este contexto, los proyectos de divulgación científicos dirigidos a los niños y niñas cumplen un papel fundamental para fomentar las vocaciones de las más jóvenes en este ámbito. Un buen ejemplo es el podcast de RNE Audio Sapiensantes que promueve la curiosidad y el pensamiento científico de los más pequeños de una manera innovadora y divertida.

"Todas las voces están llamada a participar en la ciencia" Su directora, la bióloga Xaviera Torres, reivindica la ciencia como una “fiesta en la que participamos todos” y subraya la importancia del trabajo en equipo y la colectividad: “todas las voces están llamadas a participar y mientras más diversas, mejor”. Una premisa que es la piedra angular sobre que desarrolla Sapiensantes, donde Xaviera, acompañada de la periodista, Paula Aller, responde a las preguntas que le hacen niños y niñas. Dudas diversas como: ¿Por qué las tetas dan leche?, ¿por qué soñamos?, ¿qué es la electricidad? ¿por qué la sangre es roja y cómo circula por nuestro cuerpo? o ¿por qué nos tenemos que morir?, que es el tema sobre el que pivota el episodio más reciente del podcast. Sapiensantes Sapiensantes - T3 - E8. ¿Por qué nos tenemos que morir? Nuevo capítulo Escuchar audio Todos juntos, Xaviera Torres, Paula Aller y los niños y niñas, resuelven estas incógnitas de una forma inmersiva y cercana. Incluso, a veces, hay preguntas que provocan otras dudas que también se van resolviendo por el camino. De este modo, Sapiensantes muestra que en la ciencia todas las voces están llamadas a participar, pone en valor la importancia del trabajo en equipo y deja claro que el pensamiento científico y la curiosidad no tienen género.