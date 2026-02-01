El curioso mamifero que nace de un huevo, tetas y Vía Láctea en 'Sapiensantes'

En este nuevo episodio de Sapiensantes, el podcast de ciencia para niños de RNE Audio, Xaviera Torrez y Paula Aller contemplan la Vía Láctea con un telescopio del que, de repente, cae un tubito lleno de preguntas sobre la

leche..., materna. Los niños quieren entender por qué sale leche de los pechos de las hembras mamíferas y cómo estas alimentan a los bebés.

Para resolver tantas dudas, Xaviera se teletransporta desde el prado campestre donde observaba las estrellas al Museo de El Prado, en Madrid. Allí contempla extasiada el Nacimiento de la vía Láctea, de Rubens, que muestra a Hércules mamando del seno de la diosa Era que, al despertar, lo aparta. Junto a Xaviera, una simpática ornitorrinca observa los cuadros más que asombrada.

Beneficios de la leche y un animal muy peculiar Cuando hace millones de años, los reptiles y anfibios primitivos salieron del agua para vivir en tierra firme, algunos inventaron una sustancia especial para mantener sus huevos húmedos en el nuevo ambiente. Lo de alimentar al recién nacido con un líquido muy parecido vino después, y aunque a algunos niños no les convence, parece un medio más sofisticado y mejor que el que emplean las aves, las arañas o los insectos. Las crías de mamífero tardan más tiempo en valerse por sí solas, así que sus madres deben cuidar de ellas y procurarles sustento. El caso de los humanos resulta especial, ya que pueden tomar leche materna durante años. De hecho, la OMS recomienda que, hasta los 6 meses, se alimenten así de forma exclusiva. Esta leche aporta muchas sustancias beneficiosas para las crías de mamífero y, además, se produce a medida que el bebé la solicita. Su demanda se canaliza a través del pezón, que tienen casi todos los mamíferos, también los machos. El ornitorrinco, endémico de Australia, es el único mamífero que pone huevos. THINKSTOCK