¿Por qué los insectos pueden subir por las paredes y caminar por el techo? ¡Descúbrelo en Sapiensantes!

Los insectos y las arañas parecen desafiar la gravedad con una facilidad asombrosa. Seguro que alguna vez, al entrar en una habitación, alguien ha señalado el techo y ha preguntado: “¿Cómo puede esa mosca estar ahí sin caerse? ¿Y cómo hacen para caminar por el techo? ¡Es que incluso pueden andar sobre superficies tan lisas como el cristal!”. Esta curiosidad es la que ha inspirado a Xaviera Torres a emprender una nueva aventura en Sapiensantes y preguntarse eso de: ¿Por qué son capaces de trepar por las paredes?

Del escarabajo pelotero al caracol

Para sorpresa de Xaviera y de los pequeños, en este capítulo los bichos toman la palabra y desvelan sus técnicas secretas, que no siempre son las mismas. Para empezar, no todos trepan de la misma manera. Muchos insectos, como moscas, hormigas o escarabajos, tienen en sus patas unas estructuras diminutas, invisibles a simple vista.

El escarabajo pelotero y los insectos más grandes practican la escalada, pero cada animalito tiene sus propios trucos. Por supuesto, algunos son más reticentes a la hora de desvelar su secreto, y Xaviera tendrá que sobornar a un caracol para que le cuente el suyo. En realidad, su técnica se parece a la de las moscas, aunque estas hacen más acrobacias. Andan por los cristales, caminan cabeza abajo… Y claro está, ¡vuelan!

Radio 5

Una de ellas presume de habilidades ante Xaviera cuando llega la señora araña, que tiene su estrategia particular. Algunas son como pequeños ganchos que se enganchan a las irregularidades de las superficies. Otras funcionan como almohadillas adhesivas, capaces de “pegarse” gracias a fuerzas muy suaves llamadas fuerzas de van der Waals, que actúan cuando las superficies están extremadamente cerca. ¿Quieres saber más? No te pierdas el episodio de esta semana en Sapiensantes.