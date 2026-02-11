El Dia de la Dona i la Nena en la Ciència evidencia la bretxa de gènere a la universitat
- La presència de dones als estudis STEM no arriba ni al 15% en graus com a informàtica
- Les expertes reclamen començar el canvi des de l'escola, fomentant referents i vocacions científiques
Aquest dimecres, 11 de febrer, se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, una jornada que vol visibilitzar i reduir la bretxa de gènere en l'àmbit científic i tecnològic. A la universitat, en graus com el d’informàtica, les estudiants no arriben ni al 15%, segons dades del Departament d’Universitats i Recerca. La desigualtat continua sent una assignatura pendent en moltes professions STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
A Espanya, el percentatge de dones graduades en carreres tècniques és del 13%, per sota de la mitjana europea, que se situa en el 17%. Les expertes insisteixen que el canvi ha de començar a l'escola, fomentant referents i promovent vocacions científiques i tecnològiques entre les nenes des de petites.
La lluita per la igualtat en l'àmbit científic
Cada cop són més les dones que trenquen barreres en el món de la ciència i la tecnologia, però la bretxa de gènere encara és evident. Segons la UNESCO, només el 33% de les persones dedicades a la recerca científica al món són dones. A Catalunya, només el 20% dels projectes de ciències i enginyeria estan liderats per dones, una xifra que millora en l'àmbit de les ciències de la salut.
Esther Real, catedràtica i directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC), explica que la situació ha millorat des que ella va començar, quan gairebé no hi havia professores ni estudiants dones. Tot i això, recorda que encara hi ha poques dones liderant projectes i que "no es pot parar la lluita".
També assenyala que, malgrat que a la universitat el sou és el mateix per a homes i dones, durant la maternitat moltes tenen més dificultats per assumir càrrecs i nous projectes, i defensa la necessitat de fomentar les vocacions científiques des de petites i normalitzar que a les nenes els agradin la tecnologia i les matemàtiques.