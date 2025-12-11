'Sapiensantes', el podcast de divulgación científica para toda la familia, estrena su tercera temporada

RNE Audio sigue apostando por la divulgación y la ciencia con una nueva temporada de Sapiensantes. El podcast en el que Xaviera Torres satisface la curiosidad de los más pequeños de la casa regresa con nuevos episodios el próximo 21 de diciembre. Y a partir de ese día, cada domingo, una nueva oportunidad para divertirnos a la vez que exploramos el mundo que nos rodea.

Esta tercera temporada llega de una forma muy pegada a la actualidad de modo que, tras el apagón del pasado mes de abril, conoceremos cómo se produce la luz y la electricidad o —tras los debates sobre los móviles en las aulas— se dará respuesta a por qué los niños no deben tener estos dispositivos. Temas que los mayores abordamos cotidianamente, pero que a los más pequeños les cuesta entender (y, a nosotros, explicar). Además, en esta nueva serie de entregas, también se tratará de dar respuesta a inquietudes que martillean en sus cabecitas pensantes: de dónde viene la vida o por qué nos tenemos que morir.

Estreno: domingo 21 de diciembre Si en anteriores temporadas hemos aprendido cómo vive un piojo en nuestra cabezas, hemos montado un campamento en nuestra lengua para conocer la importancia de lavarnos los dientes o hemos diseccionado nuestra sangre para saber por qué es roja (y no azul); a partir del próximo domingo 21 de diciembre, Xaviera Torres dialoga con los siempre curiosos niños para responder todas sus inquietudes, entre otros temas, a cómo caminan los insectos por el suelo, por qué soñamos o por qué flotan los barcos. Todo ello, con un lenguaje cercano en el que invita a satisfacer la curiosidad de toda la familia a través de la observación y la experimentación para acabar sacando sus propias conclusiones. De este modo, los pequeños van a encontrar respuesta a todos esos temas que se les pasan por la cabeza y siempre de forma amena gracias al ingenio de los guiones y del diseño de sonido de Juan Luis Martín. Pero, además, los mayores de la casa van a ser capaces de responder las preguntas de 'esos locos bajitos' con un lenguaje cercano; e incluso los docentes van a poder encontrar ideas para realizar experimentos en el aula donde afianzar los conocimientos de sus pequeños alumnos.