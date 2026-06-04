Aitor Sánchez, en 'Influ-realismo mágico': "Ver algunas rutinas de falso autocuidado genera culpabilidad"

El invitado de esta semana en Influ-realismo mágico ha sido el divulgador Aitor Sánchez, la persona detrás de la cuenta @midietacojea y, según Lorena Macías, "alguien que de verdad se lee los papers" científicos. En un mundo inundado por influencers sin formación que dan consejos de salud y anuncian productos milagro, cuentas como la de Aitor, dietista, nutricionista y tecnólogo de los alimentos, aportan mucho.

Para Sánchez, "los consejos de nutrición han cambiado muy poco en las últimas décadas, pero hay corrientes y modas", de duración variable. "En los 90 estaba de moda bajar grasa, después fueron los hidratos y ahora estamos con la proteína. Pero luego hay cosas que duran un suspiro, como el matcha". El mensaje clave del invitado es que la mayoría de veces se nos habla de un solo nutriente o compuesto como el causante o el solucionador de todos los problemas, cuando nunca es tan sencillo.

Un chupito supuestamente mágico con ácido hialurónico Macías y Sánchez han hablado de algunos nuevos productos que intentan mezclar compuestos supuestamente saludables con refrescos, mientras algunas influencers del mundo sanitario se plantan y no quieren promocionarlos. "Seguramente el ‘shot’ este de María Pombo será tan útil para tu ‘skincare’ como comerte una mandarina o una ciruela", sentencia Sánchez. Macías se pregunta si es posible mantener la credibilidad en el segundo en que estás vendiendo algo. Sánchez es claro: "Sí, pero hay que hacerlo de forma coherente. Ahora que las redes están copadas de alimentos malsanos, bienvenidos sean los que hagan promoción de productos saludables. Yo tengo una política de publicidad muy clara, y con eso se ahorra una de tiempo…".

La delirante excursión de influencers al Jerte Aitor Sánchez ha contado con pelos y señales su experiencia más surrealista en el mundo de Internet, donde compartió un viaje con influencers de todo tipo que iban a visitar un campo donde se producen cerezas. Mientras que uno creía no estar en Extremadura por estar en Cáceres, otra le dio un mordisco a la cereza porque, aparentemente, no sabía que contenían un hueso. Y eso no fue todo. "Lo que más me sorprendió es que hubo un compañero que, durante la típica conversación sobre tu fruta favorita, dijo: a mí me encantaban las peras, pero me da mucha pena que ya no haya peras". Repreguntado con estupor, dijo: "Ya no hay peras, desde hace cinco o seis años ya no hay peras en el mundo, ¿no?". Afortunadamente, se enteró de que sigue habiendo. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 14 - Vendehumos de ayer y de hoy, con Aitor Sánchez Lorena Macías charla con Aitor Sánchez, más conocido como @midietacojea, sobre cómo las redes sociales han convertido la ciencia, la alimentación y... Ver ahora

Como si fuéramos piscinas Sánchez denuncia que muchos mensajes supuestamente saludables pasan de una mentalidad de prescribir "algo que podría serte útil" a decir "ojo, que si no haces nada aquí va a haber un problema. Es una publicidad basada en el miedo". Lorena va un paso más allá y le muestra un video de una influencer inyectándose un suero por vía intravenosa. "Cuando nos vamos a los tratamientos es más peligroso. Lo digo siempre, nos tratan como si fuéramos piscinas: limpiar, drenar, depurar...". El divulgador destaca una de las ideas que más le molestan de las nuevas corrientes actuales sobre salud en las redes: "lo de que estar sano depende únicamente de la fuerza de voluntad o de las decisiones individuales". Y ahí Sánchez divide dos mundos: "Cuando tú tienes mucha información y tienes más capacidad tus decisiones individuales importan mucho, pero no podemos olvidar que luego está la parte de la estructura: el dinero que tienes, el tiempo que tienes, el barrio en el que vives". Y pone el ejemplo del típico influencer que está un martes a las 10:30 en el gimnasio, o a las 11:30 haciéndose una tostada con aguacate. Para Sánchez, recrear una "rutina de falso autocuidado" hace pensar a la gente inmediatamente en qué no están haciendo para cuidarse, "y les genera culpabilidad, y un continuo runrún de que no hago lo suficiente". ““