Mikel Iturriaga contra el "brutalismo machorro" gastronómico de los influencers

Todos hemos visto el típico reel de "las croquetas que tienes que probar antes de morir", vemos 300 reels diarios de “La mejor tortilla de Madrid” o “La mejor smash burger de Madrid”. Todo sin ningún tipo de fundamento porque vivimos en la fiebre del "insta-foodie". Parece que la gastronomía y el comer se han convertido, dentro de las redes sociales, en una experiencia estética, social y hasta de estatus, pero quizá la cosa se nos ha ido de las manos.

Lorena Macías charla largo y tendido con uno de los mayores divulgadores gastronómicos de este país. Mikel Iturriaga se pasa por Influ-realismo Mágico a repartir un par de verdades. "No digo que los críticos gastronómicos tengan que ser buenos cocineros, pero creo que para hacer crítica gastronómica tienen que saber de cocina también", defiende. Algo que relaciona con el "brutalismo machorro" y la agresividad en la manera de mover contenidos gastronómicos en redes, comenta. Ya puedes escuchar la conversación completa en el el vídeo podcast de RTVE Play (o en RNE Audio).

Influencer que comen gratis en restaurantes Durante la conversación, Mikel y Lorena comentan la tendencia actual, la de "colaborar" con restaurantes. "Me encanta el término, es un eufemismo maravilloso", dice Iturriaga. El divulgador tiene claro que jamás recomendaría a ningún hostelero "entrar en este circo" de "pagar ”para que publiquen sobre tí". "Es pan para hoy y hambre para mañana", advierte, pues van a "atraer a un tipo de público que no sé si es el que más te conviene". Otro tema preocupante que, según Mikel y Lorena, fomentan los insta-foodies, tiene que ver con la homogeneidad gastronómica y cultural. "Encuentras los mismos platos y los mismos locales en todas las ciudades", apunta. Por no hablar del impacto ambiental y en las comunidades de origen fruto de la popularización y del hiperconsumo de ciertos alimentos (léase aguacate, quinoa, té matca o la última súper semilla que se ha puesto de moda). Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - La fiebre "insta-foodie", con Mikel Iturriaga | 2x09 Escuchar audio

La era del "overpromise" El "overpromise" consiste en esas publicaciones gastronómicas en las que todo es "lo mejor, lo más bueno". Achaca también parte del problema a “lo caro” que resulta sostener “una crítica gastronómica libre” para los medios convencionales, aunque insiste en que el crítico que se compromete a publicar a cambio de una invitación es como "el ratón que entra en la ratonera", pues se juega lo más valioso que tiene: "su credibilidad".