Núria Marín inaugura la segunda temporada de 'Influ-realismo mágico' y reivindica el papel de los creadores de "salseo"

Después de un pequeño parón tras terminar la primera temporada de Influ-realismo mágico, la publicista y creadora de contenido Lorena Macías, conocida por su popular cuenta de Instagram @hazmeunafotoasí, vuelve a ponerse frente al micro y ahora también ante las cámaras EN PLAY, el nuevo canal digital de RTVE Play.

Para el estreno de su segunda temporada, Macías ha invitado a la conocida periodista y presentadora, Núria Marín. Ambas han mantenido una interesante y divertida conversación en la que han abordado distintas dinámicas que se están colando en el universo influencer.

"Tombolización de las redes" Un tendencia que está cobrando fuerza es la 'tombolización' de las redes, en referencia al mítico programa del corazón, Tómbola, considerado por muchos la semilla del nuevo modelo de la prensa del corazón. "Hace dos décadas veíamos a Dinio inventarse cosas para que le dieran una portada o una silla en Salsa rosa y ahora vemos a gente inventarse cosas para llevarse 10.000 seguidores", ha asegurado Lorena Macías. Una opinión que es compartida por Núria Marín, que no ha dejado pasar la oportunidad de hablar del nuevo documental de la familia Pombo y ha criticado que se utilice para la promoción el rumor de la paternidad del su padre, conocido como Vituco o Papín. La periodista ha subrayado que al final este contenido se basa en "tu vida personal y esto no es tan diferente de aquellos personajes que participaban en programas que se llamaban telebasura hace cinco minutos".

La relación entre los influencer y los creadores de salseo Lorena Macías también ha puesto sobre la mesa otro asunto: la relación entre los influencer y los creadores de salseo, asegurando que hay "clasismo" y un doble rasero: "Hay muchos influencers que llevan muy mal que se hable de ellos e, incluso, creen que nuestra popularidad se la debemos a ellos". Con este tema, Núria Marín ha sido contundente: "Hay castas en el mundo digital. Lo noto muchísimo con gente muy joven que te mira por encima del hombro y dices, un momento, es que no sabrías hacer lo que hago yo". Por ello, Marín ha defendido la labor de quienes, como ella, se dedican al mundo del corazón: "Los creadores de contenido necesitan a los creadores de salseo para que amplifiquen su contenido". Un asunto que, aseguran, también sobrevuela los eventos de influencer. Núria Marín ha criticado que, en algunos casos, los criterios para invitar a unos creadores de contenidos u a otro son están claros: "A mí no me han invitado a los premios Ídolo", ha asegurado. Aunque, eso sí, ambas lo tienen claro: casi todos los eventos de influencers dan pereza.