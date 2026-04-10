Hacienda ya ha comenzado a pagar a los contribuyentes que han solicitado la devolución del IRPF
- Este viernes la AEAT ha ingresado ya más de 93 millones de euros a 172.000 contribuyentes
- Las devoluciones se han iniciado en el tercer día de campaña de Renta 2025
Hacienda ha ingresado a primera hora de este viernes más de 93 millones de euros para el pago a 172.000 contribuyentes que han solicitado la devolución tras salirles negativa la declaración de la Renta de 2025. Son las primeras devoluciones que se hacen tres días después de iniciarse la campaña, cuando ya se han presentado 2,2 millones de declaraciones - hasta el 30 de junio se esperan 25,25 millones -.
La Agencia Tributaria prevé desembolsar un total de 13.271 millones de euros, un 3,2% menos que el año pasado, para 5,7 millones de declaraciones. Una vez hecha cada contribuyente puede ver si el resultado de la renta es positivo o negativo: en el caso de que sea negativo -con un símbolo 'menos' junto a la cuantía- quiere decir que Hacienda tendrá que ingresarle esa cantidad porque durante el año fiscal de 2025 pagó más impuestos de los que le correspondían.
Por otro lado, el organismo cree que 7,7 millones de declaraciones serán a ingresar (un 10,3% más que en la de 2024), de forma que obtendrá 24.628 millones de euros de la ciudadanía, un 18,4% más.
Presentar la declaración por internet
Desde el 8 de abril se puede obtener el borrador y confeccionar la declaración del IRPF del último año, y presentarla —una vez comprobados los posibles errores dándole a 'Validar' y añadidas las pertinentes deducciones autonómicas— siempre que se haga por Internet. Habrá que esperar al 6 de mayo para tramitarla por teléfono y al 1 de junio para hacerlo presencial en las oficinas de la AEAT. La campaña termina el 30 de junio
Tras dar a la opción de 'Presentar declaración' el ciudadano podrá elegir cómo quiere que Hacienda le ingrese el dinero o cómo abonarlo si le ha salido a pagar. Como afirman los expertos fiscales, cuanto antes se presente la declaración, si el resultado es a devolver, antes se recibirá el ingreso de la Agencia Tributaria.
Después de ello, bastará con dar al botón de 'Aceptar', marcar la casilla de 'Conforme' y seleccionar 'Firmar y enviar'. Así, quedará presentada la declaración definitivamente y se generará un documento PDF que se puede descargar.