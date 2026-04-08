La Agencia Tributaria prevé devolver 13.271 millones de euros en la campaña de la renta y estima ingresar 24.628 millones

La Agencia Tributaria espera recibir 25,25 millones de declaraciones en toda la campaña de la renta 2025, un 2,1% más que en la anterior. De ellas, estima que 15,7 millones serán a devolver (un 1,8% menos) y, con ellas, el fisco abonará a la ciudadanía un importe total de 13.271 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,2%. Por otro lado, el organismo cree que 7,7 millones de declaraciones serán a ingresar (un 10,3% más), de forma que obtendrá 24.628 millones de euros de la ciudadanía, un 18,4% más. Así lo ha avanzado este miércoles la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en la presentación de la campaña.

Como ha indicado, el crecimiento en el número total de declaraciones se debe a la creación del empleo. Con respecto al aumento de la cuantía de las que resulten a ingresar, lo ha relacionado con el incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo las derivadas de ventas de inmuebles y de acciones, dos activos cuya valoración ha aumentado.

Haciendo retrospectiva, la directora general del organismo ha matizado que en los ultimos diez años las declaraciona a devolver han experimentado evolucion descendente, mientras que las de a devolver ha ido creciendo.

Más de 600.000 declaraciones presentadas Con respecto a los datos de seguimiento de la campaña, que ya ha arrancado con el acceso al borrador, el organismo asegura que a las 10.45 horas de este miércoles se han presentado 640.000 declaraciones, un 5,7% más que a la misma hora del año anterior. De ellas, 156.000 se han tramitado a través de la app y 120.000 por el servicio de 'Renta Directa'. "Podemos garantizar que este viernes estaremos con las primeras devoluciones de renta", ha asegurado Fernández. ¿Cuándo hay que hacer la declaración de la renta 2025? Fechas clave y documentación necesaria Ruth Drake