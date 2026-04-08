Comienza la campaña de la Renta con nuevas deducciones autonómicas en la Región de Murcia

Comienza la campaña de la declaración de la Renta 2025. En la Región de Murcia, lo hace con novedades. Desde hoy, 8 de abril, se podrá presentar de forma online, consultar el borrador, modificarlo y confírmalo, hasta el próximo 30 de junio.

A partir del 6 de mayo comienza la declaración de forma telefónica, con la campaña 'Le Llamamos', aunque habrá que pedir cita previa a partir del 29 de abril. Por último, todos aquellos que prefieran hacerlo de forma presencial, podrán hacerlo a partir del 1 de junio, también con cita previa, a partir del 29 de mayo.

Entre las novedades hay 7 nuevas deducciones autonómicas:

Gasto en gafas, lentes y servicios de limpieza para menores 12 años: se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 100€.

para menores 12 años: se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 100€. Gasto en actividades deportivas : solo para rentas inferiores a 25.000 euros, se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 150€. Cuantía que alcanza el 100% para los mayores de 65 años.

: solo para rentas inferiores a 25.000 euros, se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 150€. Cuantía que alcanza el 100% para los mayores de 65 años. Gasto en veterinarios : solo para rentas inferiores a 25.000 euros, se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 100€.

: solo para rentas inferiores a 25.000 euros, se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 100€. Gasto en tratamientos y cuidados de las personas con Enfermedades Raras con un máximo de 300 euros anuales y sin límite de renta.

con un máximo de 300 euros anuales y sin límite de renta. Gasto en compra de vehículos eléctricos con un límite de 7.000 euros, con límites por tramos.

con un límite de 7.000 euros, con límites por tramos. Gasto en la instalación de puntos de recarga vehículos eléctricos , con un límite de 4.000 euros.

, con un límite de 4.000 euros. Inversiones en entidades de economía social, con un 20% con un tope de 4.000€ y sin límite de renta.