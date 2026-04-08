Comienza la campaña de la Renta con nuevas deducciones autonómicas en la Región de Murcia
- La campaña de la Renta 2025 comienza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio
- La Región de Murcia cuenta con 7 nuevas deducciones. En total, hay 27
Comienza la campaña de la declaración de la Renta 2025. En la Región de Murcia, lo hace con novedades. Desde hoy, 8 de abril, se podrá presentar de forma online, consultar el borrador, modificarlo y confírmalo, hasta el próximo 30 de junio.
A partir del 6 de mayo comienza la declaración de forma telefónica, con la campaña 'Le Llamamos', aunque habrá que pedir cita previa a partir del 29 de abril. Por último, todos aquellos que prefieran hacerlo de forma presencial, podrán hacerlo a partir del 1 de junio, también con cita previa, a partir del 29 de mayo.
Entre las novedades hay 7 nuevas deducciones autonómicas:
- Gasto en gafas, lentes y servicios de limpieza para menores 12 años: se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 100€.
- Gasto en actividades deportivas: solo para rentas inferiores a 25.000 euros, se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 150€. Cuantía que alcanza el 100% para los mayores de 65 años.
- Gasto en veterinarios: solo para rentas inferiores a 25.000 euros, se podrá deducir hasta el 30 por ciento del gasto con un máximo de 100€.
- Gasto en tratamientos y cuidados de las personas con Enfermedades Raras con un máximo de 300 euros anuales y sin límite de renta.
- Gasto en compra de vehículos eléctricos con un límite de 7.000 euros, con límites por tramos.
- Gasto en la instalación de puntos de recarga vehículos eléctricos, con un límite de 4.000 euros.
- Inversiones en entidades de economía social, con un 20% con un tope de 4.000€ y sin límite de renta.
200 millones de ahorro
Nuevas bonificaciones fiscales que según el Gobierno regional quieren beneficiar a las familias y a la clase trabajadora. Según el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, se trata del "mayor paquete de beneficios fiscales de la historia" de la Comunidad.
Todo ello tendrá un impacto en 800.000 contribuyentes de la Región de Murcia con las 7 nuevas deducciones autonómicas, con las que se podrán ahorrar hasta 20 millones de euros. Actualmente, hay en total 27. Si se suma la deducción por la rebaja del tramo autonómico del IRPF, los ciudadanos de la Región de Murcia podrán ahorrar hasta 200 millones de euros.
Marín ha subrayado que la Región de Murcia es la segunda comunidad con más deducciones fiscales y lidera el ranking nacional en beneficios para familias. Los expertos recomiendan revisar el borrador, comprobar las deducciones autonómicas y presentar la declaración de la renta aunque quien ingrese menos de 22.000 euros no están obligados a hacerlo.
El plazo final para presentar la declaración de la renta acaba el 30 de junio.