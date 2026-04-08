Hacienda prevé devolver 115,6 millones de euros en esta Campaña de la Renta

Este jueves, día 9, comenzará la Campaña de la Renta 2025 en Navarra, que se extenderá este año hasta el 25 de junio y, como en ejercicios anteriores, Hacienda Foral de Navarra ha confeccionado propuestas de declaración, en este caso, 221.446. Estarán disponibles en la web www.renta.navarra.es y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años.

De todas las propuestas, casi el 61% serán a devolver al contribuyente, un porcentaje que corresponde a 115,6 millones de euros frente a los 62,1 millones de euros en declaraciones con resultado a pagar o a cero. Las devoluciones se llevarán a cabo a partir del 15 de abril.

Tres modalidades La campaña de este año se titula “Si yo pude, tu también” y anima a todos los contribuyentes a presentar la declaración de manera online o telefónica. Aunque seguirá existiendo la posibilidad de hacerla de manera presencial en las oficinas de la Hacienda Foral. Mañana, día 9, dará comienzo la renta online y la reserva de cita para la renta telefónica. El 13 de abril empezará la renta telefónica. Si se opta por esta modalidad, solamente será necesario recopilar la documentación necesaria y esperar la correspondiente llamada en el día y a la hora reservada para que el personal de Hacienda la confeccione como si de una renta presencial se tratara. Unos días después, el 20 de abril, se iniciará la renta presencial en las oficinas, para la cual se podrá reservar cita desde el día 16. Por primera vez este año y como experiencia piloto, Hacienda incorporará la Oficina Móvil de Renta. El objetivo es facilitar el trámite de la declaración a los habitantes de tres zonas de la geografía foral en las que no hay en un radio cercano una oficina de Hacienda. "Lo que internamente llamamos Renta Bus, estará ubicado durante tres semanas en tres puntos de Navarra", ha dicho el consejero de Hacienda, José Luis Arasti. Del 27 de abril al 15 de mayo estará en Sangüesa, del 18 de mayo al 5 de junio en San Adrián y del 8 al 25 de junio en Alsasua. La reserva de cita se realiza exactamente igual que en la presencial, pero seleccionando la localidad correspondiente. "Es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite. Entendemos que hay a quien le da más seguridad un trámite guiado y esta es otra manera de ofrecerlo, sobre todo, allá donde resulta más complicado, en núcleos rurales", ha expuesto Arasti. Por último, las personas contribuyentes también pueden realizar sus declaraciones a través de las entidades financieras colaboradoras habituales. Este año comenzarán a prestar este servicio el 6 de mayo en toda la comunidad excepto en las localidades de la Comarca de Pamplona.