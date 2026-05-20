Por qué compramos más por la noche, adicción a las compras y ropa tóxica en 'Influ-realismo Mágico'

Gema Gómez comenzó como diseñadora de moda hace más de 30 años, su trabajo en Institutos de Tendencias en París y sus viajes a Asia le dieron perspectiva sobre las consecuencias para las personas y el planeta en la producción y consumo masivos de moda. Sobre todo ello habla en su libro Shopping Detox, donde desarrolla conceptos como el Greenwashing, habla de la ropa tóxica o sobre por qué es importante pararse a pensar antes de comprar. Ideas que también ha explicado a Lorena Macías en el último episodio de Influ-realismo Mágico.

¿Tienes ropa tóxica en tu armario? La espuma tóxica en algunos ríos de Asia o las montañas de ropa que queman y entierran en el desierto de Atacama, dieron a la diseñadora una nueva visión y un cambio de rumbo. Desde hace casi 15 años acompaña a empresas, instituciones y profesionales en la búsqueda de la sostenibilidad. Gema también es creadora de la plataforma Slow Fashion Next y autora del libro Shopping Detox, una rebelde en un mundo cada vez más controlado y acelerado. Gema ha señalado la importancia de la pausa como herramienta de la consciencia, porque con ella analizas y descubres una posible ansiedad, un posible vacío y así evitas el consumo compulsivo inconsciente, porque, como ha puntualizado, "si no eres dueño de ti mismo ¿Quién está el mando?". Podemos pensar que la contaminación por estos nuevos tejidos nos queda lejos, sin embargo, teniendo en cuenta que el 70% de las prendas que consumimos son de poliéster y desprenden microfibras, los armarios de nuestros dormitorios están llenos de químicos y cabría preguntarse si son buenos para nuestra salud, y más teniendo en cuenta que la compra compulsiva va en aumento y está aparejada al incremento del consumo de redes sociales, según la diseñadora "se trabaja para que la moda rápida vaya de la mano con la identidad rápida, el sistema está diseñado así".

Ropa de segunda mano, el nuevo fast fashion La combinación de influencers en redes sociales enseñándonos un mundo ideal donde la moda es también ideal está provocando que compremos pensando en la foto, no en la necesidad o en el sentido de pertenencia a un grupo. Esto lleva a que todos vistamos igual, compremos, hagamos fotos y hasta planeemos las vacaciones pensando en cómo quedarán los selfies. Las redes convierten el consumo en una performance, "Se nos ha olvidado quienes somos y hemos cambiado el ser por parecer", ha reflexionado Gema. Este consumo sube por la noche, cuando tu cerebro cansado, se rinde ante la pantalla y, en la tranquilidad del hogar, recibimos dopamina en cada clic, una droga de la que cada vez necesitamos dosis más altas. Fast fashion, ultra fast fashion o el lavado de conciencia conocido como greenwashing son algunos de los conceptos que Lorena Macías analiza junto a la diseñadora de moda y experta en consumo sostenible, Gema Gómez en Influ-realismo Mágico. Escúchalo. Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Nadie va a la cárcel por repetir ropa, con Gema Gómez | 2x12 Escuchar audio