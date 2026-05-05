Ana Gómez, ex directiva de TikTok y Facebook: "El poder supremo lo tiene siempre el algoritmo"

En los últimos episodios de Influ-realismo Mágico, Lorena Macías ha charlado con algunas caras conocidas como Mikel Iturriaga, Andrea Duro o Marc Biarnés. Gente famosa, sí. Pero luego hay gente que no es famosa, pero a la que es un absoluto lujo escucharla, personas como Ana Gómez, una ex directiva del mundo del influencer marketing por la que muchos pagan dinerales por asistir a los congresos donde participa.

Para quien no la conozca, Ana ha trabajado en grandes plataformas como TikTok, Facebook, Twitter, Yahoo! y lo más importante: ya no trabaja en ninguna de ellas, por lo que no ha dudado en darle a la lenguan para contarnos algunos de los entresijos detrás de estas plataformas. Para empezar, descubrimos que el algoritmo lo marca todo o que, aunque creamos lo contrario, el porcentaje de creadores de contenido es superior al que se podría suponer. "Hay un 40% de creadores frente a un 60% de consumo", apunta Gómez. Ya puedes escuchar la conversación completa en el el vídeo podcast de RTVE Play (o en RNE Audio).

Y, ¿quién tiene la sartén por el mango? Hay un poder supremo y ese es: "el algoritmo". Ana establece una pirámide de poder en el mundo de las redes sociales: "El algoritmo y la plataforma son los que deciden qué se ve, quién lo ve y si escala o no. En segunda instancia, la audiencia, que decide si se queda o se va, si el contenido no es repetitivo, si conecta. En tercera instancia, el propio creador, si ha aprendido bien el juego, si sabe cómo crear la narrativa, si sabe qué es tendencia y está al tanto", apunta. En último lugar quedan las marcas. "Son siempre las últimas en llegar a la fiesta", asegura.

"Quieren tu atención, no tu felicidad" Seguro que ya habías oído hablar de esto: la huella digital. Sobre ello, Ana Gómez no lo duda ni un segundo: "en todas las plataformas nos escuchan, dejamos una huella digital increíble". Sobre este tema recomienda el documental El dilema de las redes, que cuenta muy fielmente lo que sucede detrás de estas plataformas. "Es bestia toda la información que reciben de nosotros", confiesa. No solo las horas de conexión o los contenidos que consumes. Ella habla de que saben perfectamente en que punto emocional puedes estar porque tienen registro de tus conversaciones, audios y consumo. Datos que sirven para establecer patrones comportamentales y sus lógicas reacciones emocionales. "Detecta con que interactuas con un tema y te proporciona más de eso, más agresivamente. Lo que quieren es atención, no tu felicidad. Para ellos eres un producto", añade. "Facebook almacenaba de todos los MD que has lanzado en tu vida, saben que has hablado con tu ex, por ejemplo, y usan esos datos para saber cuándo activar la palanquita emocional", concluye. Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - ¿Quién manda en el mundo influencer?, con Ana Gómez | 2x10 Escuchar audio