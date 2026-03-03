Mauro Fuentes, capo del Influencer Marketing: "Una influencer puede llega a cobrar un millón de euros"

Para que un influencer que cobra cerca de un millón de lereles al año haga las publicaciones pagadas que le tocan, hay todo un equipo y, en concreto una persona, que a veces tiene que darle un toquecito de atención. En el nuevo episodio de Influ-realismo Mágico, Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) charla con la persona detrás de esa hazaña, Mauro Fuentes, un capo en el mundo del influencer marketing.

En este episodio vas a poder escuchar una buena recopilación de cagadas máximas y jugosas: sin decir nombres y 2 o 3 ruinas que has tenido que gestionar. ¿Cuántas veces te ha mordido la lengua para no liarla?

El ex director de social de Ogilvy, ex dire de marketing digital de El Corte Inglés, ex director de transformación de comunicación digital en Caixabank y que, ahora, lleva 12 años siendo director de programa de Social Media Manager en ISDI, responde a la gran pregunta: cómo lleva alguien con ese CV tener que rogarle a un pelagatos que comparta el reel en stories que por favor para eso sele está pagando una morterada de billetes. Ambos han mantenido una divertida conversación en la que han abordado distintas dinámicas del universo influencer.