Mauro Fuentes, capo del Influencer Marketing: "Una influencer puede llega a cobrar un millón de euros"
- Uno de los capos del influencer marketing en España charla en Influ-realismo Mágico
- Todos los episodios, con Lorena Macías, en EN PLAY el nuevo canal digital de RTVE
Para que un influencer que cobra cerca de un millón de lereles al año haga las publicaciones pagadas que le tocan, hay todo un equipo y, en concreto una persona, que a veces tiene que darle un toquecito de atención. En el nuevo episodio de Influ-realismo Mágico, Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) charla con la persona detrás de esa hazaña, Mauro Fuentes, un capo en el mundo del influencer marketing.
En este episodio vas a poder escuchar una buena recopilación de cagadas máximas y jugosas: sin decir nombres y 2 o 3 ruinas que has tenido que gestionar. ¿Cuántas veces te ha mordido la lengua para no liarla?
El ex director de social de Ogilvy, ex dire de marketing digital de El Corte Inglés, ex director de transformación de comunicación digital en Caixabank y que, ahora, lleva 12 años siendo director de programa de Social Media Manager en ISDI, responde a la gran pregunta: cómo lleva alguien con ese CV tener que rogarle a un pelagatos que comparta el reel en stories que por favor para eso sele está pagando una morterada de billetes. Ambos han mantenido una divertida conversación en la que han abordado distintas dinámicas del universo influencer.
Influ-realismo mágico, ahora en formato videopocast
La gran novedad de esta segunda etapa es el formato audiovisual, que permitirá al público disfrutar de las entrevistas completas también en vídeo. La nueva temporada estará disponible a partir del 25 de febrero en RTVE Play y en el canal digital EN PLAY, y seguirá pudiendo escucharse en formato audio, dentro de la plataforma RNE Audio.
Nuevos episodios que se suman al catálogo de podcast de la plataforma como Así somos, Las del Cadillac, ¡Menudo cuadro! o Está el horno para bollos. Una apuesta de RTVE por seguir dando voz a nuevos formatos y a los protagonistas culturales del momento.