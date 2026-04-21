Marc Biarnés en 'Influ-realismo Mágico': "Se ha normalizado muchísimo ser un completo estúpido"

Actor de formación, cajero de supermercado durante una etapa por necesidad y observador implacable de la estupidez contemporánea. Marc Biarnés, más conocido en sus redes como @nosoloviernes se pasa por los micros de Influ-realismo Mágico para hablar con Lorena Macías cómo desmonta bulos mientras pela una mandarina o se hace una tostada.

Al inicio de su charla con Lorena, Marc Biarnés ha explicado que su trayectoria laboral comenzó alejada de las redes sociales, con empleos que nada tenían que ver con el mundo de los creadores de contenido. "Trabajé haciendo prácticas para una cadena de restaurantes. Ahí fue donde tiré la bandeja de café, porque o la tiraba o la iba tener que estar llevando cada día y dije no". Posteriormente, estuvo siete años como empleando en un supermercado hasta que un día tuvo un enganchón con un cliente "muy difícil" y dejó su trabajo.

Posteriormente, varios vídeos suyos en redes sociales se hicieron virales y pensó que podría dedicarse ello. "Yo estaba viendo que había muchísima gente sin talento, haciendo vídeos y dije yo lo tengo, mis clientes y clientas del super me lo ha reconocido".

Posteriormente, Marc se especializó en comentar vídeos o declaraciones polémicas. En este sentido, ha asegurado que en los últimos tiempos "se ha normalizado muchísimo ser un completo estúpido. Se ha normalizado tanto que la gente lo enseña con orgullo. Los medios de comunicación también tienen culpa de esto porque se ha normalizado llevar a debates a gente estúpida. Entonces, el que es estúpido y está en su casa dime ¡uy! si estamos ganando terreno [...] pues la gente se lanza".

Influencers en los Goya Durante este episodio, Lorena Macías y Marc han charlado sobre un asunto que fue polémico hace un par de meses y que todavía sigue dando que hablar. Se trata de la presencia de influencers en la gala de los premios Goya u otros festivales de cine "que más sentido tiene que sean los actores los que pasen por la alfombra. Chica tenéis muchísimos espacios queréis acapararlo todo. ¿sabes lo que pasa que cuando eres influencers se te crea una dopamina de la atención muy fuerte y, entonces, qué le pasa a esta gente. Pues que una alfombra roja al año le parece poco. Quieren estar absolutamente en todas. Alimentan su propio ego". Por otro lado, este creador de contenido ha subrayado que ser un influencer es un privilegio y ha asegurado que entiende que "a la gente normal, a la gente 'curranta' de 1.300 euros al mes tengan rabia los influencers. Es que es normal [...] es normal que tengan rabia de que tú con 25 años te hayas comprado una casa que ellos no van a tener". Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Desmontando bulos pelando mandarinas con Marc Biarnés | 2x08 Escuchar audio