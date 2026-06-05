Radiografía de las mascotas en España: más de 15 millones de animales de compañía, con el perro como favorito

España cuenta con más de 15 millones de animales de compañía en sus hogares . El dato, divulgado por el el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es un adelanto de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal, que incluye el primer estudio oficial hecho por el Gobierno de España sobre el número de animales de compañía en nuestro país.

La cifra, que habla en concreto de 15.171.569 mascotas, se ha elaborado a partir de lo que reflejan las inscripciones en los registros autonómicos de animales de compañía durante el período comprendido entre los años 2021 y 2025. Esta estadística ha sido revelada por José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales, durante el Consejo Estatal de la Protección Animal que se ha celebrado esta semana en Madrid. Se trata de un órgano interinstitucional que tiene como objetivo informar y orientar las políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales.

Los perros siguen liderando Según este estudio, los perros siguen siendo el animal de compañía más habitual en España. Con más de siete millones y medio de perros (7.562.893), representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025. A continuación, el segundo animal de compañía es el gato, que supone un 37% del total, con más de 5 millones y medio (5.619.967) de gatos registrados. A estas dos principales mascotas, se suman otros animales que conviven en los hogares españoles, como conejos, aves, reptiles o tortugas, que suman casi 2 millones de animales (1.988.708) y que constituyen el 13% del total. 01.11 min Un gato se convierte en la primera mascota en acceder a un centro para personas sin hogar Además, según se puede comprobar en la estadística, cada vez más hogares deciden tener una mascota, puesto que el número de animales de compañía ha crecido un 14% desde 2021. Respecto a las comunidades autónomas, Andalucía es la comunidad que más animales concentra, con un total de 3,3 millones. Según este desglose por comunidad, le sigue Cataluña, con casi 2 millones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones; y la Comunitat Valenciana, con 1,5 millones.