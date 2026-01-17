Los perros, protagonistas absolutos de San Antón 2026: las mejores imágenes

Los perros son los protagonistas absolutos del día de San Antón, patrón de los animales, que se celebra este sábado 17 de enero. En Madrid, la bendición en la iglesia de San Antón se acompaña con los panecillos del santo, unas pastas crujientes, con una cruz estampada, que son un homenaje a los panes que comía el santo ermitaño en sus ayunos.

Un perro chihuahua espera para recibir la bendición Un chihuahua espera para recibir la bendición. A. Pérez Meca A. Pérez Meca/Europa Press La lluvia caída en la capital de España ha hecho que muchos de los perros que han ido a la céntrica Iglesia de San Antón hayan tenido que sacar del armario sus impermeables, como este perro chihuahua que espera para recibir la bendición.

Un gato recibe la bendición Un gato recibe la bendición. EFE/Rodrigo Jimenez A pesar de que ha sido una mañana de perros en Madrid, también algún gato se ha animado a ir a la iglesia de San Antón para recibir la bendición del santo.

Un perro recibe la bendición Un perro recibe la bendición. A. Pérez Meca A. Pérez Meca/Europa Press El interior de la Iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza de Madrid, se ha llenado de perros que han acudido con sus familias para recibir la bendición.

Un caracol recibe la bendición Un caracol recibe la bendición. EFE/Rodrigo Jimenez Un día húmedo y lluvioso como el de este sábado en Madrid ha servido de imán para atraer a este caracol a la Iglesia de San Antón, donde ha acudido con su hoja de lechuga para recibir la bendición.

Varios perros a las puertas de la Iglesia de San Antón Varios perros a las puertas de la Iglesia de San Antón. A. Pérez Meca A. Pérez Meca/Europa Press El presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, durante la tradicional bendición de animales en la Iglesia de San Antón, en Madrid.

Unidad Canina del Servicio Cinológico de la Guardia Civil Unidad Canina del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Gabriel Luengas Gabriel Luengas/Europa Press El Ayuntamiento de Madrid ha organizado una completa agenda de actividades en el Palacio de Cibeles, con epicentro en el día de San Antón, entre ellas una exhibición de la Unidad Canina del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Unidad Canina de la Policía de Madrid Unidad Canina de la Policía de Madrid. Gabriel Luengas Gabriel Luengas/Europa Press El Ayuntamiento de Madrid ha abierto las puertas del Palacio de Cibeles a una exhibición de la Unidad Canina de Apoyo a la Seguridad de Policía Municipal.