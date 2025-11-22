Así ayudan los perros de asistencia a personas con discapacidad

Son las ocho de la mañana y suena el despertador. En casa de Inma, la alarma no pasa desapercibida: Neska, una perra labradora de mirada atenta corre hacia la cama de su dueña y la despierta con suavidad. Inma tiene discapacidad auditiva y depende de Neska para oír. Una escena similar ocurre en la habitación de Gabo, un niño de ocho años con autismo. Su perro Macu salta sobre la cama para avisarle de que ha llegado la hora de ir al colegio.

Gabo, un niño autista, juega en su casa bajo la atenta mirada de su perro de asistencia

En esas imágenes cotidianas se resumen dos historias de amor, superación y segundas oportunidades que el programa De Seda y Hierro ha reunido en un documental sobre el poder transformador de los perros de asistencia en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Neska, los oídos de Inma “La sordera, al principio, fue un gran obstáculo“ “Neska es mis oídos, implica tranquilidad, implica independencia, implica autonomía”, dice Inma Romano en el programa De Seda y Hierro. A los 30 años, fue perdiendo la audición de manera progresiva debido a una enfermedad hereditaria que afecta al oído medio. "La sordera, al principio, fue un gran obstáculo, una pérdida y un duelo”, recuerda. La llegada de Neska —la primera perra señal en España— lo cambió todo. Avisa a Inma de cualquier sonido, incluido el llanto de su hijo Gael. De esa manera, puede estar tranquila de que siempre hay alguien que escucha por ella. Ahora, mientras Neska se prepara para su jubilación, Inma da la bienvenida a Silka, la perra que tomará el relevo. ““ Sin embargo, hay un aspecto en el que estos animales no pueden ayudar y es la comunicación entre madre e hijo. Inma no sabe hasta qué punto perderá la audición en el futuro, por eso Gael está aprendiendo lengua de signos. “No quiero que haya una barrera de comunicación entre él y yo”, afirma.